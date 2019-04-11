11 Nisan 2019 21:01
Binali Yıldırım "sessiz" eleştirilerine yanıt verdi: Söz YSK'nındır
Binali Yıldırım Twitter hesabından açıklama yaptı. Yıldırım, "Süreci takip ediyorum. Artık söz YSK'nındır" dedi.
Ekran görüntüsü Binali Yıldırım'ın resmi Twitter hesabından alınmıştır
AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Binali Yıldırım süreçle ilgili Twitter hesabından kısa bir açıklama yaptı.
"Son günlerde seçim süreci ile ilgili suskunluğumu yanlış yorumlayanlar var. Bilinmelidir ki bu tutumum YSK karar sürecine saygımın gereğidir. Süreci Partim ve yetkili kurullarımızla yakından takip ediyorum" diyen Yıldırım, "Seçmen söyleyeceğini söyledi. Artık söz YSK’nındır. Nokta. Saygılarımla" ifadelerini paylaştı. (HABER MERKEZİ)
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