Burdur'da Geçici Hayvan Bakımevi yakınında hayvan katliamı

Burdur Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'ne yaklaşık 20 metre uzaklıkta 15 köpek ve 1 kedinin boş arazide çukura gömülmüş bedenleri bulundu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Burdur Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 5 Nisan 2019 tarihinde gelen ihbarın değerlendirilmesi üzerine yerinde yapılan araştırma ve incelemede, Burdur Belediyesi sorumluluğunda bulunan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi çevresinde açılan çukurlarda plastik çuvallar içerisinde yaklaşık 15 köpek ve 1 kedinin gömüldüğünün tespit edildiği belirtildi.

BELEDİYEYE İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

Burdur Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ekipler tarafından yapılan inceleme, değerlendirme, görgü tanıkları ve Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi sorumlu ve idari personelinin vermiş olduğu bilgiler ışığında ve elde edilen bulgular incelenerek Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Burdur Şube Müdürlüğü tarafından, bakımevinin bağlı olduğu Burdur Belediyesi’ne 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na muhalefetten idari para cezası uygulanmıştır. Olayla ilgili Burdur Belediye Başkanlığı’ndan, sorumluluğu bulunan bütün personelin en kapsamlı şekilde tespitinin yapılarak, sorumlular hakkında ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda disiplin işlemi uygulanması ve sonucundan bilgi verilmesi, ayrıca bu personel hakkında Valiliğimizce yürütülecek işlemlere esas olmak üzere isimlerinin bildirilmesi istenilmiştir. Konunun hassasiyeti ve hayvan haklarının ciddi ölçüde ihlali şeklinde gerçekleşen olayın bütün yönleriyle aydınlatılması, sorumlular hakkında gereken idari ve adli yaptırımların uygulanması hususunda Valiliğimiz tarafından süreç hassasiyetle takip edilmektedir."

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Akçaşehir köyünde de 10 köpek Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki piknik alanında da 3 sokak köpeği, zehirlenerek öldürüldü.

Kütahya'da hayvan katliamı: 10 köpek zehirlenerek öldürüldü

Bursa'da 3 köpek zehirlenerek öldürüldü

9 Nisan'da Ankara Batıkent’te bir parkta 16 sokak köpeği zehirlenerek öldürülmüş, gözaltına alınan 3 kişi, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Batıkentliler 10 Nisan'da bir araya geldi. “Aynı sokağı, aynı gökyüzünü paylaştığımız dostlarımıza yapılan bu saldırı karşısında sessiz kalmayacağız” diyerek yaşanan katliama tepki gösterdi. Açıklamada "Sokak hayvanlarına uygulanan şiddet, tecavüz ve işkence gibi suçlara caydırıcı hapis cezaları verilmedikçe bu katliamların önüne geçilemez. Yasalar her şeyden önce hayvanları korumalıdır” denildi. (HABER MERKEZİ)