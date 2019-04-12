Yayın yasağını çiğneyen kanallara ceza verilmedi

Birkan BULUT

Ankara

Seçim günü yayın yasağını çiğneyerek sonuçları yayınlayan televizyon kanallarına hâlâ ceza verilmedi. CHP'nin RTÜK Temsilcisi İlhan Taşçı bu kanallar hakkında inceleme yapılarak üst kurul gündemine alınması için başvuruda bulundu.

Yerel seçimde sandıkların kapanmasından yarım saat sonra seçim sonuçlarını yayınlamaya başlayan televizyon kanalları hakkında 12 gündür bir ceza verilmedi. Hükümete yakınlığı ile bilinen TV Net, 24 TV, TV 360 gibi kanallar, yayın yasağının sona erme saati 21.00 olmasına karşın seçim sonuçlarını saat 17.35’ten itibaren yayınlamaya başladı. Yayınladıkları ilk sonuçlarda AKP'nin yüzde 80'lerin üzerinde bir farklı kazandığının gösterilmesi dikkat çekmişti. Yayın yasağının delinmesinin ardından Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, yayın yasağını çiğneyen kanallar hakkında RTÜK'e şikayette bulunmuştu. Ancak RTÜK tarafından hala bir soruşturma başlatılmadı.

RTÜK'E İNCELEME BAŞVURUSU

Seçim yasaklarını ihlal eden televizyon kanalları hakkında inceleme başlatılarak üst kurul gündemine alınması başvurusunda bulunan CHP'nin RTÜK Üyesi İlhan Taşçı, RTÜK’ün seçim dönemi yayın ilkelerine uymayan kanallara yönelik yaptırım yetkisinin KHK ile elinden alındığını ama bunun, “suç işlemeye teşvike” yol açacağını söyledi.

“YAPTIRIMSIZLIĞA GÜVENİYORLAR”

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanun ile RTÜK Kanunu’nu bu televizyon kanalları tarafından ihlal edildiğini belirten Taşçı, başvurusunda suç işlenirken bu suça ilişkin bir yaptırım mekanizmasının devreye sokulamamış olmasının büyük bir sorun olduğunu ifade etti. Zaten yayıncıların da büyük oranda bu yaptırımsızlığa güvendiğine dikkat çeken Taşçı, “RTÜK kendi mevzuatı uyarınca yalnızca seçim dönemlerini değil her dönem yayıncılığı mercek altında tutmaya ve gerektiğinde yaptırım uygulamaya yetkili ve görevlidir. RTÜK, hukuku hiçe sayan, bilerek ve isteyerek seçim güvenliğini tehlikeye sokan, seçim sonuçları konusunda manipülasyona yol açan yayıncılar hakkında bu görevinden kaçınmamalıdır” dedi.