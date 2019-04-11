11 Nisan 2019 19:52

Ekonomik ve siyasi kriz İzmir Kitap Fuarında satışları düşürdü

24. İzmir Kitap Fuarına katılan yayıncılar ekonomik ve siyasi kriz nedeniyle kitap satışlarında düşüş yaşandığını ifade etti.

Ekonomik ve siyasi kriz İzmir Kitap Fuarında satışları düşürdü

Fotoğraf: Evrensel

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    24. İzmir Kitap Fuarı devam ediyor. Kültürpark’taki fuar alanında birçok yazar okuyucularıyla buluşma şansına sahip olurken yayınevleri, katılım yoğun olmasına rağmen kitap satışlarının düşük olduğuna dikkat çekti.

    ‘BASKI VERİLERİNDE AZALMA VAR’

    İletişim Yayınları Sorumlusu Erkan Akpınar, ekonomik krizin tüm yayıncılık sektöründe ciddi sıkıntılara yol açtığını belirtti. Akpınar, özellikle kağıt kriziyle büyüyen matbaa maliyetlerinin dolar ve avroya endeksli olmasından dolayı yükselen kurlarla maliyetlerin yükseldiğini söyledi. Buna karşın kitap fiyatlarına bu maliyetleri yansıtmadıklarını ifade eden Akpınar, bunun ciddi sıkıntılara neden olduğunu anlattı. Ekonomik krizin daha uzun süre boyunca devam edeceğini öngördüğünü söyleyen Akpınar, “2019’un ilk üç ayındaki baskı verilerinde ciddi bir azalma olduğunu buradan söylemek isterim” dedi.

    BİRÇOK YAYINEVİ KAPANDI

    Ayrıntı Yayınları’nın Sorumlusu İlbay Kahraman kriz nedeniyle birçok yayınevinin kapandığını ifade etti. Bazılarının ise yeni kitap basamayacak noktaya geldiğine işaret eden Kahraman, dolar üzerinden yapılan spekülasyonların yayıncıları korkuttuğunu söyledi.

    Kor Kitap’ın Satış Sorumlusu Burhan Coşar, “Alım gücünün zayıflaması, sektörü de etkiliyor” dedi. Coşar, muhalif yayıncıların ekonomik krizle boğuşurken bir yandan da siyasi baskıyla da mücadele etmek zorunda kaldıklarına ifade etti.

    TEKELLEŞME MUHALİF YAYINCILARI ETKİLİYOR

    Dipnot Yayınları Sorumlusu Ali Emin Türkmen ise “Telif ve kağıdın girdisi avro üzerinden olduğu için ciddi sorunlar yaşanıyor” dedi. Türkmen, yayın sektöründeki tekelleşmenin de muhalif yayıncıları etkilediğini belirtti. Cezaevinde bulunan Kürt siyasetçiler Gültan Kışanak, İdris Baluken ve Selahattin Demirtaş’ın kitaplarına ilişkin imza günü düzenleyeceklerini söyleyen Türkmen, 13 Nisan tarihinde yapılacak etkinliğe Ahmet Şık, Serpil Kemalbay, Meral Danış Beştaş’ın katılacağını aktardı.

    ‘KÜRT YAYINCILAR UMDUKLARINI BULAMADI’

    Sîtav Yayınevi yazarlarından Qahir Bateyî, son 2 yılın hem Türkiye’deki yayınevleri hem de Kürtçe kitap basan yayınevleri için zor bir dönem olduğunu belirtti. Bateyî, “Sadece ekonomik kriz değil. Siyasi kriz de var. Bu iki kriz Kürtçe kitapları çok etkiliyor. Siyasi kriz yüzünden insanlar artık kitap almaktan korkuyor” dedi. Bateyî, Kürt yayıncılar olarak fuardan bekledikleri ilgiyi göremediklerini söyledi. (İzmir/MA)

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