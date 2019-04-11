Torununa cinsel istismardan yargılanan adama 22,5 yıl hapis

Kocaeli'de torununa 2 yıl boyunca cinsel istismarda bulunan Mustafa Ekrem Ö., tutuklu yargılandığı davada 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mustafa Ekrem Ö.'nün, Bursa'da yaşayan diğer torununa da cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanmasına devam edildiği bildirildi.

Kocaeli ve Bursa'da yaşayan iki toruna, 2009- 2011 yıllarında cinsel istismarda bulunan Mustafa Ekrem Ö., 2012'de hakkında suç duyurusunda bulunulması üzerine gözaltına alınıp, tutuklandı. Mustafa Ekrem Ö. hakkında dava açıldı.

DHA'nın haberine göre, Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşması görüldü. Mahkeme, Mustafa Ekrem Ö.'ye, 'nitelikli cinsel istismar'da bulunmaktan 8 yıl, mağdurun akrabası olması nedeniyle artırıma giderek 12 yıl, mağdurun 18 yaşından küçük olması nedeniyle tekrar artırıma giderek toplam 27 yıl hapis cezası verdi.

Mahkeme, "sanığın sabıkasının olmadığı" gerekçesiyle cezasını 22 yıl 6 aya düşürdü ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan da beraatine karar verdi.

Diğer taraftan, sanık Mustafa Ekrem Ö.'nün, Bursa'da yaşayan diğer torununa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davanın devam ettiği bildirildi. (HABER MERKEZİ)

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