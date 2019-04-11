Barış talep eden 3 akademisyene hapis cezası

Barış akademisyenleri davasında “örgüt propagandası” suçlamasıyla iki akademisyene 15’er ay, bir akademisyene ise pişmanlık duymadığını belirttiği için 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi. Cezada indirim uygulanmadı.

Barış İçin Akademisyenlerin barış bildirisini imzaladıkları için “Terör örgütü propagandası” suçlamasıyla yargılanan akademisyenlerin duruşmaları Çağlayan’daki İstanbul Adliyesinde devam etti. Bianet’in haberine göre 37. Ağır Ceza Mahkemesinde ilk olarak Toronto Üniversitesinden Doktora Öğrencisi Begüm Uzun Taşkın’ın duruşması görüldü. İkinci celsesi görülen duruşmaya katılamayan Taşkın, 1 yıl 3 ay hapis cezası aldı. Taşkın’ın cezası ertelendi. İstanbul Kültür Üniversitesinden Öğretim Görevlisi Zeyno Pekünlü de yargılandığı davanın ikinci celsesinde, ilk duruşmada yaptığı savunmayı tekrar ettiğini belirterek beraat talep etti. Mahkeme heyeti Pekünlü’ye 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Pekünlü’nün cezası ertelendi.

CEZASI ARTIRILDI

İstanbul Bilgi Üniversitesinden Doç. Dr. Kenan Çayır’ın duruşmasında da Çayır ve Avukatları Sevgi Kalan Güvercin ile Ali Deniz Ceylan hazır bulundu. İlk duruşmada yaptıkları savunmayı tekrarladıklarını belirten müdafi avukatlar beraat kararı verilmesini talep etti.

Mahkeme ‘Terör örgütü propagandası yapmak’ suçlamasıyla Çayır’a 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Çayır’ın cezası ‘Eylemi basın ve yayın yolu ile gerçekleştirdiği’ gerekçesiyle 1 yıl 10 ay 15 güne yükseltildi. Ceza 2 yıldan düşük olduğu için ertelendi. Bu mahkemede görülen günün son duruşmasında İstanbul Bilgi Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Recep Bülent Somay’ın ikinci celse duruşması görüldü. Somay yurt dışında olduğu için duruşmaya katılmazken Avukatı Ayşen Funda Ata duruşmada hazır bulundu. Celse arasında istinabe işlemlerinin yapılabilmesi için gerekli evrakların hazırlandığı ama henüz Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne gönderilmediğinin anlaşılması üzerine evrakların Adalet Bakanlığına gönderilmesine karar verildi. Bir sonraki duruşma 20 Ekim saat 9.45’de görülecek. (HABER MERKEZİ)