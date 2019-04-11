Çeşme'deki RES planları yeniden davalık

İzmir’in Çeşme ilçesi Sarnıç bölgesindeki rüzgar enerjisi santrallerinin (RES) imar planları, hak sahiplerince açılan davanın ardından iptal edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, şirketin başvurusu üzerine, yeniden imar planı hazırladı. Proje sahasında arsası bulunan hak sahipleri, yeni imar planlarına da itiraz ederek İzmir 2’nci İdare Mahkemesinde iptal davası açtı. Öte yandan hak sahipleri, imar planlarının iptaline yönelik mahkeme kararlarının uygulanmadığını belirterek, şirket yetkilileri, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri hakkında, ‘Anayasa’yı ihlal, görevi kötüye kullanma ve görevi ihmal’ gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

‘ÇEŞMEYE ZARAR VERİYOR’

Hak sahibi davacılardan Gülay Kabadayı’nın kızı Esen Fatma Kabadayı Whiting, “Bu proje ulusal ve uluslararası anlamda sektörün en kötü örneklerinden birisi haline geldi. İmar planları iptal olan, kamulaştırması iptal olan ve hiçbir şekilde kamu yararı bulunmadığı mahkemelerce tespit edilen bu projenin örnek teşkil etmesi mümkün değil. Çeşme halkının ve mülkiyet sahiplerinin hakları, hâlâ kaçak bir tesis ile gasbediliyor” dedi. Hak sahiplerinden Madeleine Elisabeth Kura da, mahkeme kararına rağmen, RES’lerin hâlâ kaçak olarak çalıştırıldığını belirterek “Mahkeme kararına rağmen RES’ler faaliyete devam ediyor. Bu adamlar suç işliyor. EPDK başkanına kadar gittik. Bize söz verdi, ‘Mahkeme kararı olursa hemen durduracağım’ dedi. Onu da yapmadı” diye konuştu. RES’lerin Çeşme’ye zarar verdiğine dikkat çeken Kura, mahkeme kararının uygulanmasını istedi. (İzmir/DHA)