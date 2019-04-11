KESK, Ortadoğu ve Barış Konferansına çağrı yaptı

KESK İstanbul Şubeler Platformu, 13-14 Nisan tarihlerinde düzenleyecekleri “2’nci Ortadoğu Barış Konferansı”na katılım çağrısı yaptı. Eğitim Sen 3 No’lu Şube binasında yapılan açıklamada konuşan KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, Ortadoğu’daki hegemonya savaşının bitmediğini, aksine soğuk savaş dönemi araçları kullanılarak, daha çok da diplomasi ve ekonominin silah gibi kullanılması şeklinde devam ettirildiğini belirterek “Ortadoğu’da devam eden küresel güçler arası bir hegemonya savaşı söz konusudur. ABD bölgenin enerji-petrol-doğal gaz kaynaklarına nüfuz etme yarışını kaybetmemek için ‘sürekli gerilim stratejisi’ yürütüyor” diye konuştu.

KESK olarak 13-14 Nisan’da İkinci Ortadoğu Barış Konferansı düzenleyeceklerini ifade eden Bozgeyik, “Bu konferansla bir yandan Ortadoğu’daki gelişmeleri değerlendirirken diğer yandan Ortadoğu’daki emek örgütlerini, emekçi dostlarını bir araya getirerek barışa ilişkin neler yapabileceğimizi, nasıl müdahalelerde bulunabileceğimizi ve emekçilerin birliğini tartışmak, görüş alışverişinde bulunmak istiyoruz. Emek ve demokrasi güçlerine konferansımıza katılmaları, bu arayışımız ve çabamıza güç ve destek vermeleri çağrısında bulunuyoruz” dedi. (İstanbul/MA)