11 Nisan 2019 17:22

Kartal’da çöken binayla ilgili iddianame kabul edildi

İstanbul Kartal’da 21 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan apartman göçüğüyle ilgili hazırlanan iddianame kabul edildi.

Kartal’da çöken binayla ilgili iddianame kabul edildi

Fotoğraf: DHA

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    Kartal’da üstüne kaçak kat çıkıldığı için çöken ve 21 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Yeşilyurt Apartmanı’na ilişkin yürütülen soruşturmada hazırlanan iddianame kabul edildi. Olaydan sonra tutuklanan ve 12 Mart’ta tahliye edilen Suzan Çayır hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

    Yeşilyurt Apartmanı’nın çökmesine ilişkin yürütülen soruşturma sonucu 3 kişi hakkında, “Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak” suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edilerek duruşma günü verildi.

    İddianameyi kabul eden İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 24 Haziran tarihine duruşma günü verdi. Tutuklu sanık Uğur Mısırlıoğlu’nun tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, tutuksuz sanık Arzu Baran’ın duruşmada hazır edilmesi için zorla getirilmesine hükmetti.

    ÜÇ KİŞİYE DAVA AÇILMIŞTI

    İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, bilirkişi raporunda binanın çökmesinde asli kusurlu bulunan binanın Proje Sorumlusu Suzan Çayır, binanın Teknik Uygulama Sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu, yapı ruhsatının ‘mesuliyet alan’ bölümünde sürvayen olarak görünen Arzu Keleş Baran hakkında dava açılmıştı. Üç şüphelinin, “Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak” suçlarından 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyor. (İstanbul/DHA)

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