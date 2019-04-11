Duruşmada ölen hasta tutukluya ilişkin suç duyurusuna savcılıktan ret

SEGBİS ile bağlandığı duruşma sırasında kalp krizi geçirerek sonra hayatını kaybeden hasta tutuklu İbrahim Akbaba’nın ailesi tarafından, mahkeme kararına rağmen Akbaba’yı hastaneye sevk etmeyen yetkililer hakkında yapılan suç duyurusu hakkında ‘takipsizlik’ kararı verildi.

Edirne F Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan 70 yaşındaki ağır hasta tutuklu İbrahim Akbaba, 28 Aralık 2018 tarihinde Mardin 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava duruşmasına SEGBİS ile bağlandığı sırada kalp krizi geçirmiş ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Ardından ailesi Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi Müdürlüğü yetkilileri hakkında Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

SUÇ DUYURUSUNDA ‘İHMALLERE’ DEĞİNİLDİ

Mezopotamya Ajansından Ahmet Kanbal’ın haberine göre, “Görevi ihmal, görevi kötüye kullanma, ölüme sebebiyet verme ve yaşam hakkının ihlali” gerekçeleriyle yapılan suç duyurusunda, Mardin 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 23 Mayıs 2018 tarihinde Akbaba’nın tam teşekküllü hastaneye yatırılmasına ilişkin cezaevine bildirilen karar hatırlatıldı. Suç duyurusunda, mahkeme kararına rağmen cezaevi idaresinin Akbaba’yı tam teşekküllü hastaneye sevk etmediğinin 5 Ekim 2018 tarihinde görülen duruşma günü ortaya çıktığına değinildi. Bunun yanı sıra, cezaevi idaresinin Akbaba’yı hastaneye sevk etmek yerine düzenlenmiş eski raporu mahkemeye gönderdiği vurgulandı. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı ise, tüm bunlara rağmen 23 Mayıs 2018 tarihli kararı görmezden gelerek, Akbaba’ya dair 5 Ekim 2018 tarihli duruşma tutanağını dikkate aldı. Savcılık, suç duyurusu hakkında ‘Kovuşturmaya yer olmadığına’ dair karar verdi. Söz konusu karar üzerine Edirne 1’inci Sulh Ceza Hakimliğine itirazda bulunuldu. Hakimlik de savcılık kararını gerekçe göstererek yapılan itiraz başvurusunu reddetti.

AİLE AYM’YE BAŞVURACAK

Karara tepkili olan Akbaba’nın oğlu Şehmuz Akbaba, babasının ölümünde yetkililerin ihmalinin olduğunu kaydetti. Mahkeme kararına rağmen babasının hastaneye sevkinin yapılmadığını hatırlatan Akbaba, “Ancak mahkemenin babam hakkında hastaneye sevkinin yapılması yönündeki kararı görmek yerine, eski raporun gönderildiği mahkeme zaptını dikkate almakta ısrar ediyorlar. Açık bir şekilde babamın yaşamını yitirmesinde cezaevi yetkililerinin ihmali var. Sonuna kadar ilgililerden davacı olacağız. AYM’ye gideceğiz, gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) başvuracağız” diye konuştu. (Mardin/MA)