Kütahya'da hayvan katliamı: 10 köpek zehirlenerek öldürüldü
Kütahya'da 10 köpek kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından zehirlenerek öldürüldü.
Öldürülen köpekleri yaklaşık 5 yıldır beslediğini söyleyen Hüsnü Çetin | Fotoğraf: DHA
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Akçaşehir köyünde 10 köpek, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından zehirlenerek öldürüldü.
Akçaşehir köyünde kepçe operatörü Hüsnü Çetin'in (34) yaklaşık 5 yıldır baktığı 10 köpeği zehirlenerek öldürüldü. Büyük üzüntü yaşadığını belirten Çetin, durumu jandarmaya haber verdi. Köye gelen jandarma ekipleri, köpekleri zehirleyenleri bulmak için çalışma başlattı.
Kimseyle bir husumeti olmadığını söyleyen Hüsnü Çetin, "Köpeklerim benim her şeyimdi. Onlara 5 yıldır gözüm gibi bakıyordum. Güzellik yarışmalarına hazırlayıp, dereceler aldığım bu köpeklerimi zehirleyen kişilerin bulunmasını istiyorum. Yüreğim çok yanıyor. Maddi zararım ise yaklaşık 100 bin lira civarında ama bana servet verseler o köpekleri vermezdim. Onları Allah yarattı, onların canını alamazsın. Benim köpeklerimin yemeğinden yiyen başka köpeklerin de öldüğünü duydum" dedi. (Kütahya/DHA)
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