Kütahya'da hayvan katliamı: 10 köpek zehirlenerek öldürüldü

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Akçaşehir köyünde 10 köpek, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından zehirlenerek öldürüldü.

Akçaşehir köyünde kepçe operatörü Hüsnü Çetin'in (34) yaklaşık 5 yıldır baktığı 10 köpeği zehirlenerek öldürüldü. Büyük üzüntü yaşadığını belirten Çetin, durumu jandarmaya haber verdi. Köye gelen jandarma ekipleri, köpekleri zehirleyenleri bulmak için çalışma başlattı.

Fotoğraf: DHA

Kimseyle bir husumeti olmadığını söyleyen Hüsnü Çetin, "Köpeklerim benim her şeyimdi. Onlara 5 yıldır gözüm gibi bakıyordum. Güzellik yarışmalarına hazırlayıp, dereceler aldığım bu köpeklerimi zehirleyen kişilerin bulunmasını istiyorum. Yüreğim çok yanıyor. Maddi zararım ise yaklaşık 100 bin lira civarında ama bana servet verseler o köpekleri vermezdim. Onları Allah yarattı, onların canını alamazsın. Benim köpeklerimin yemeğinden yiyen başka köpeklerin de öldüğünü duydum" dedi. (Kütahya/DHA)

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