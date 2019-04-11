Metin-Ali-Feyyaz'ı ve Beşiktaş'ı anlatan "Kolej Havası" yolda

Beşiktaş futbol takımının 1989 ve 1992 yılları arasında kazandığı 3 şampiyonluk üzerinden Beşiktaş değerlerini ve Türkiye futbolunun dünü ile bugününü anlatacak olan "Kolej Havası" adlı belgesel filmin çekimleri sürüyor.

Kolej Havası'nın yapımı için uğraşan Güverte Film ekibi, daha önce de Yavuz Çetin ve Kerim Çaplı’nın hayatını anlatan Blue belgeseliyle adından söz ettirmişti. Bu kez Türkiye futbolunun efsane isimlerinden olan Metin-Ali-Feyyaz'ı ve onların zamanındaki Beşiktaş futbol takımını odağına alacak olan ekip "Kolej Havası"yla izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Yönetmenliğini Sertan Ünver’in, yapımcılığını Güverte Film’in üstlendiği Kolej Havası belgeseli, Türkiye futbol tarihinin bir dönemine damga vuran Metin-Ali-Feyyaz üçlüsünün öncülük ettiği Beşiktaş futbol takımını, Serpil Hamdi Tüzün’ü ve Süleyman Seba’yı anlatıyor. Filmde Metin Tekin, Feyyaz Uçar, Rıza Çalımbay, Mehmet Özdilek gibi efsane futbolcuların yanı sıra Zafer Algöz ve Feridun Düzağaç gibi sanatçılar da taraftar-Beşiktaş ilişkisine ve dönemin atmosferine dair anılarıyla yer alıyor.

BELGESELİN YAPIMCISINDAN TARAFTARA ÇAĞRI: ARŞİVLERİNİZİ BİZİMLE PAYLAŞIN

Kolej Havası filminin yönetmeni ve yapımcısı, arşivlerini paylaşmaları yönünde Beşiktaş taraftarlarına çağrı yapıyor. "Kolektif ruhuyla başarıya ulaşan Beşiktaş’ın filminin de kolektif olması için taraftarları arşivlerini paylaşmaya davet ediyoruz" diyen film ekibi, taraftarlardan gelen totem videolarının da filmde yer alabileceğini ifade ediyor. Yapım ekibi ayrıca, taraftarlara ait 80’li ve 90’lı yıllardan Beşiktaş temalı fotoğraf ve videoların 15 Nisan Pazartesi gününe kadar [email protected] adresine gönderilebileceğini belirtiyor. (HABER MERKEZİ)