Dersim Devrimci Güç Birliğinden Maçoğlu'ya tebrik ziyareti

Dersim Devrimci Güç Birliği, Fatih Mehmet Maçoğlu'ya tebrik ziyaretinde bulundu.

Dersim'deki ziyarete HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, Emek Partisi (EMEP) GYK Üyesi Mustafa Taşkale'nin yanı sıra partilerin il yöneticileri de katıldı. HDP adına konuşan Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, Maçoğlu’ya çalışmalarında başarılar diledi. Bülbül konuşmasında, "Sizlerin de gerek modern siyaset kültürü, gerek Dersim’in kadim kültürü açısından bu değerlerle davranacağınızdan ve bu değerlerle yönetim anlayışınızı oluşturacağınızdan eminiz" dedi.

Maçoğlu ise "Dersim’de dost siyasi anlayışlarla ortaklaşa bir çalışma yürüteceğiz. Biz halkla beraber, herkesi kucaklayan şeffaf belediyeciliği hayata geçireceğiz." diyerek, Devrimci Güç Birliği heyetine teşekkür etti. (Dersim/EVRENSEL)

Dersim - 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları