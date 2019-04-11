Aydınlık’ta "AKP’ye örtülü destek var" istifası

Aydınlık gazetesindeki Ekrem İmamoğlu polemiği istifa getirdi. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in, İmamoğlu için "Bir Amerikan projesi" demesi sonrası başlayan tartışmada Aydınlık Gazetesi Yazarı Sabahattin Önkibar bugünkü (11 Nisan) köşesinde istifa ettiğini duyurdu.

Sabahattin Önkibar yazısında, Erdoğan’a "örtülü destek" verildiğini belirterek, Perinçek’in Binali Yıldırım’ı ziyaret etmesini eleştirdi. Önkibar, "İstifa ediyorum çünkü!" başlıklı yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Niye ayrılık diye sorarsanız cevabım şudur: Ben Aydınlık gazetesi ile Ulusal Kanal’a emperyal bir proje olan siyasal İslamcı AKP iktidarı ve onun türevleri olan dinci cemaatlerle mücadele etmek için gelmiştim. Yıllarca bunu çok iyi yaptık lakin bir süredir Aydınlık gazetesi ve Ulusal Kanal’da iktidarı desteğe yorumlanacak yayınlar gözlemliyorum. Keza, beka ticareti yapan iktidara dolaylı destekler söz konusu. Dahası, 2014 seçimlerinde Aydınlık gazetesi tarafından “Aslanlı Yolun Adayı” olarak desteklenen Mansur Yavaş’ın, 31 Mart seçimlerinde manşetlerle infaz edilmesine şaşkınlığım var. Aynı şekilde yine 31 Mart seçiminin arifesinde AKP İstanbul Adayı Binali Yıldırım’ın, Doğu Perinçek tarafından ziyaret edilmesini hiç anlamlandıramadım. Evet ne oldu da Doğu Perinçek’in Ergenekon savunmasında Gladyo’nun iki numarası dediği Tayyip Erdoğan’a bugün örtülü destekler veriliyor?” (MEDYA SERVİSİ)

Doğu Perinçek kimdir?

Ekrem İmamoğlu kimdir?