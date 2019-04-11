SES üyeleri yıpranma payı ve ek gösterge taleplerinden vazgeçmiyor

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Şişli Şubesi üyeleri, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi eski başhekimlik önünde bir araya gelerek yıpranma payı, ek gösterge, temel ücretlerin yükseltilmesi talepleriyle ilgili basın açıklaması gerçekleştirdi. Yapılan açıklamada, yıpranma payı, ek gösterge ve temel ücretlerin yükseltilmesi taleplerinden vazgeçmeyeceklerini ve takipçisi olacaklarının vurgusu yapıldı.

Açıklamaya KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, SES Eş Genel Başkanı İbrahim Kara ve SES üyeleri katıldı.

SES Şişli Şube Yönetim Kurulu Üyesi İpek Deniz okuduğu basın açıklamasında, sağlık ve sosyal hizmet emekçileri olarak 11 Mayıs’ta Ankara’da bir buluşma gerçekleştireceklerini söyledi, “Tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini SES’siz kalmamaya, hakları için mücadeleye davet ediyoruz”dedi.

"SAĞLIK ÇALIŞANLARI YOKSULLUK SINIRININ ALTINDA ÜCRET ALIYOR"

“TÜİK’in ve sendikaların yapmış olduğu araştırmaların sonuçları, sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin, yoksulluk sınırının altında ücret aldığını gösteriyor” diyen Deniz, “Yaşadığımız yüksek orandaki enflasyon ve buna bağlı olarak temel tüketim maddelerine yapılan zamlar ücretlerimizin erimesine neden olurken, ücretlerimizin iyileştirilmesi talebimiz ise bizlere döner sermaye ödentileri gösterilerek ya reddediliyor ya da toplusözleşme masasında yandaş sendika ile birlikte düşük oranda zamlarla geçiştiriliyor. İktidarın sağlık alanında uyguladığı halk düşmanı politika ile sağlık, para kazanılan, kâr elde edilen bir sektör haline dönüştürülmüştür” ifadelerini kullandı.

"ÜCRETLERİMİZDE CİDDİ ORANDA AZALMA OLMAKTA"

“Üniversite hastanelerinin büyük bir bölümünde döner sermaye ödemeleri sıfırlanmışken, nöbet ücretleri ödenmezken, eğitim ve araştırma hastanelerinde ise döner sermaye ödentilerinde büyük oranda düşüşler olmaktadır” diyen Deniz, “Gün geçtikçe de döner sermaye ödemelerindeki sorunlar artarak devam etmekte, tüm emekçileri kapsayan bir sorun alanı oluşturmaktadır. Emekli olduğumuzda ise ek ödemelerin/döner sermaye ödemelerinin emekliliğe yansıtılmaması nedeniyle de ücretlerimizde ciddi oranda azalma olmakta. Emekli maaşlarımızdaki bu düşüş, insanca yaşamaya yetecek düzeyin çok altına ücret almamıza neden olması nedeniyle ağır ve tehlikeli iş koşullarına rağmen emekli olmaktan imtina ediyoruz” diye konuştu.

SES taleplerini şöyle sıraladı: