Ulusal Fındık Çalıştayı'nda fındık üreticilerine barikat

Toprak Mahsulleri Ofisince düzenlenen Ulusal Fındık Çalıştayına katılmak isteyen Tüm Köy Sen yöneticileri engellendi.

Fındık ihracatçıları, ziraat odaları, tüccarlar, bürokratlar ve Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli’nin de katılacağı "Ulusal Fındık Çalıştayı"nın yapılacağını duyduklarında katılım için girişimlerde bulunduğunu belirten Tüm Köy Sen Ordu Şubesi Başkanı Zekayi Sağra, "İhracatçıların, masa başı bürokratların ve tarım politikalarını ihracatçıların çıkarına belirleyen Tarım Bakanı Pakdemirli’nin olduğu toplantılardan emeği ve ürününün hakkını isteyen üretici lehine kararlar çıkmaz" dedi.

"ENGELLEMEYLE KARŞILAŞTIK"

Yaşananları Evrensel'e anlatan Sağra, "Toplantıya katılmak için telefonla ve yüz yüze görüşmeler yaptım. Toplantının olacağı yere yönetim kurulu üyelerimizle gittiğimizde kapıda polisler tarafından karşılandık, girişimiz engellendi. Aldıkları talimat Tüm Köy Sen’in içeri girmesini engellemekmiş. Bu yetmedi, motorize trafik ekibi gelerek aracımızın kontrolünü yapmak istedi. Tepki gösterdik. Toplantıya üreticinin katılımını engellemenin nedeni, üretici aleyhine politikalarının teşhirinin yapılmasından korkmalarıdır" dedi.

Tüm Köy Sen Ordu Şubesi Başkanı Zekayi Sağra | Fotoğraf: Evrensel

"TMO ÜRETİCİ KURULUŞU DEĞİL"

Sağra, TMO’nun fındık satışına başlamasının üretici lehine olmadığını belirterek, “TMO’nun fındık satış politikası ihracatçı ve tüccarları da böldü. Bir grup ihracatçı TMO’nun depolarına göz dikmiş. Bu politikalarla TMO üreticinin çıkarına olmaktan uzaklaşarak, ihracatçıya depoluk görevi yapmaya başladı” dedi.

"FINDIKTA ÇÖZÜM KOLAY"

“Fındıkta üreticilerin çıkarına bir politika eli nasırlı, bahçesinde çalışan üreticilerin görüşü alınarak oluşturulur. Üreticinin olmadığını bir toplantıda üreticinin çıkarına kararların alınmasını beklemek hayalcilik olur” diyen Sağra, “Bizler sendika olarak üreticilerle birlikte hazırladığımız 'Fındıkta çözüm yolları' raporumuzu Mecliste grubu bulunan partilere verdik, kamuoyuyla paylaştık. Fındıkta kısa ve uzun süreli çözümler tartışılmalı. Yıllık toplantılar oyalamaya yönelik oluyor. Yani göreceğiz bu çalıştaydan üreticilere ekmek çıkmaz."

10 Nisan'da başlayan "Ulusal Fındık Çalıştayı" bugün sona erecek. (Ordu/EVRENSEL)

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