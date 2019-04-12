12 Nisan 2019 04:01

İlk kez AKP'ye oy vermeyen aile: Yeniden seçim olsa fikrimiz değişmez

T. Ailesi 2002 yılından beri ilk kez bu seçimde AKP’ye oy vermedi: Haksızlıklara gelemedik bu sefer, yeniden seçim olsa fikrimiz değişmez.

İlk kez AKP'ye oy vermeyen aile: Yeniden seçim olsa fikrimiz değişmez

Fotoğraf: Evrensel

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    Vedat YALVAÇ
    İstanbul

    Seçimler biteli yaklaşık 2 hafta oldu. Ancak İstanbul başta olmak üzere pek çok ilde halen mazbataların verilmemiş olması nedeniyle tartışmalar devam ediyor. Biz de 2002’den bu yana AKP’ye oy veren K.T ve S.T çiftiyle bu süreci konuştuk. Kurulduğundan bu yana AKP’ye oy vermişler. Bu seçimde ise yargıdan hastanelere, okullardan hayat pahalılığına kadar yaşanan sorunlar nedeniyle AKP’ye oy vermemişler. Gelinen süreci “Seçim, seçim olmaktan çıktı” diye anlatan T. ailesi seçimin yenilenmesi halinde de AKP’ye oy vermeyeceklerini söylüyor. 

    YAŞADIKLARIM FİKRİMİ DEĞİŞTİRDİ

    Gıda işçisi ve 2 çocuk babası K.T. ile başlıyoruz sohbete. “Bu seçim, seçim olmaktan çıktı” diyor. 2002’den bu yana tüm seçimlerde AKP’ye oy vermiş. Son yerel seçimde ise hem Esenyurt’ta hem de İstanbul’da CHP’ye oy atmış. “Kendi yaşadıklarım üzerinden böyle bir karar verdim” diyen K.T. emeklilikte yaşa takılanların (EYT) çok etkili olduğunu, kendisinin de onlarla birlikte hareket ettiğini dile getirdi. K.T. fikrini değiştiren yaşanmışlıkları ise şöyle sıraladı: “Mesela Esenyurt Belediyesi kanalıyla iş buldum ama gittiğim yerde büyük sıkıntı çektim ve mağdur oldum. Ondan dolayı Esenyurt Belediyesine tepkim vardı. Yıllar önce ben devlet hastanesinde taşeron bir firmada temizlik işçisi olarak çalışıyordum. İşverenle sorun yaşadık beni işten attı. Alo 170’i arayarak şikayet ettim. İnceleme sonunda şikayet edilen işyerini bulamadıklarını söylediler. Kendi kurduğu devlet hastanesini ben bulabiliyorum ama o bulamıyor. Demek ki maksatlı hareket eden bir yapı var. Ben kendim araştırdım. Şirketin sahibi Ak Parti milletvekili. Sonuç ortada. Demek ki bulmak istemiyor. Bunun gibi yaşadıklarım yargının baskı altında olduğunu düşünmeme sebep oldu.” K.T. seçim sonuçlarının AKP’nin kendisine çekidüzen vermesi için uyarıcı olduğunu söyledi. 

    HAKSIZLIKLARA GELEMEDİM BU SEFER

    “Hayat pahalığını düşünerek oy vermedim”, “Pahalılığı hükümeti devirmek için de yapıyorlar” deseler de şikayetlerinde en çok ekonomi yer tutuyor. K.T’nin AKP üyesi eşi S.T. “Haksızlıklara gelemedim bu sefer” diyerek başlıyor söze ve devam ediyor: “Pahalılık bir yana asgari ücrete bu yıl iyi zam verdiler ama yine de kurtarmıyor. Şu an en az 3 bin lira olması lazım. Bu kadar pahalılıkta geçinmek çok zor. Her şey oldu 2 katı. Soğan oldu 7 lira. Patates oldu bilmem kaç lira. Her geçen gün daha da kötüye gidiyor. İşsizlik, hayat pahalılığı... İnsanlar sıkıntılarla bir şeyleri aşmaya çalışıyor ama bir yere kadar. Bazen insan isyan etmeye geliyor. Hele de 2 çocuk okutuyorsan, yani 4 kişiysen bir aile de. Hele kiradaysan.” Okulların ve hastanelerin de kötüleştiğini dile getiren S.T. “Mesela ben devlet hastanesinde göz randevusu alamadım. Özele gittim. Ben kaç yıldır çalışıyorum, prim ödüyorum devlet hastanelerinde sınırlı diyorlar. Bu yıl çok sıkıntılar yaşadım. Şimdi kızım da rahatsız gözlerinden. Ona da para ödeyeceğim. Benim sigortalı olmamın ne anlamı kaldı” diye konuştu. 

    TAM BİR KEPAZELİK

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın söylediği pek çok şeyi onayladığını belirten S.T, “Ama işçiyi düşünmüyor. Mesela emeklilik. Eşim emekli olamıyor, yaşını bekliyor. Benim de 2 yıl sonra primim dolacak ama yaşı bekleyeceğim. 2 yıl kalmış primime daha 11 yıl daha çalışmam lazım. Ne anlamı kaldı? Emeklilikte yaş sınırının kaldırılmasını istiyorum. Çünkü bizi çok yıprattı” dedi. 

    Tepkili oldukları için K.T. ve S.T bu seçimde CHP’ye oy kullanmış. Seçim sonrası İstanbul’da mazbata verilmemesi ve sayımların uzatılmasına tepkililer: “Eğer benim oyum iradem dışında başka bir yere gidiyorsa buna ben çok kızarım. Ben özgür irademle oy kullanıyorum. Ama birileri kalem oynatarak benim oyumun istikametin değiştiriyor. Bu çok büyük bir ahlaksızlık.” Bu kadar kepaze bir seçim dönemi yaşanmadığını söyleyen K.T, seçim yenilense de fikrini değiştirmeyeceğini dile getirdi. Yönetime gelen partinin değişmesiyle sorunların çözülmeyeceğinin de farkında K.T. Özellikle Esenyurt için dile getirilen yolsuzluk iddialarına dikkat çeken K.T. “Başka parti gelse yapar mı aynı şeyi? Yapar. Bu sistem içerisinde yapar. Sistemin dışına çıkamayacağı için ben bunun yapmam derse beni inandıramaz. Çünkü hepsi sistem partisi” dedi.

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