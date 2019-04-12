12 Nisan 2019 02:54

CT Otomotiv işçisi: Kadınlar olarak kötü koşullara mahkum değiliz

CT Otomotiv’de sendikalaşma mücadelesi verirken işten atılan bir kadın işçi Evrensel'e yazdı.

CT Otomotiv işçisi: Kadınlar olarak kötü koşullara mahkum değiliz

Fotoğraf: Delwin Steven Campbell/Flickr

    • Paylaş

    Semra Bayrakdar
    CT Otomotiv’den İşten Atılan İşçi / Gebze

    Bankacılık ve sigortacılık bölümünden mezun olduktan sonra kendi dalımda iş bulamadığım için fabrika hayatına ilk adımımı CT Otomotive atarak başladım. Bu süreçte üretimde çalışan bir emekçi kadın olarak hak ve hukuktan habersiz çalışmaktaydım. Akrep ve yelkovanı satın alan sermaye, zaman ve emek gücümüzü sömürüyordu. Yoğun çalışma koşullarını, verilen kötü yemekleri üretim sahasındaki kadın emekçi arkadaşlarımızla çay ve yemek molalarında “Bu durumu nasıl düzeltebiliriz?” diye konuşmaya başladık. 

    Bunu sadece montajdaki kadın arkadaşlarla konuşuyorduk ama işin en güzel tarafı bu düşüncemizde yalnız değildik. Enjeksiyondaki arkadaşlarla da aynı fikirdeydik. İki bölümü ortak kılan şey yıllarca asgari ücretle çalıştırılıp, zam verilmemesiydi. Hakların verilmeyeceğini ancak alınabileceğini anladığımızda Petrol-İş Sendikasıyla adım attık.

    Kısa sürede yüzde 60 çoğunlukla yetki başvurusunda bulunduk. Fakat şirketin oyalaması ve günümüzdeki yasaların etkisiyle örgütlü sürecimiz yetki almak için üç yıl uzadı. Bu süreçte şirket yönetimi, mühendis konumundaki bir kişiyi alıp şirkete genel müdür yaptı. Genel müdür ilk çalışmasına, sendika sürecini baltalamakla başladı. Aylık sadece 40 TL’lik erzak yardımı yaparak işçiyle arasına büyük duvarlar örüp bölmeye çalıştı. Bizler örgütlü olduğumuz sendikada öncümüzle bu oyunların üstesinden gelip hep birlikte dik durduk. Genel müdürün ikinci hamlesi bireysel sözleşme talep edişiydi. Bunu üretim sahasındaki yandaşlarına üç beş kuruş verip alet ediyordu. 

    Yoğun iş çalışması sırasında insan kaynakları tarafından çağrılarak sözleşme fesih kağıdı önüme konularak işten çıkmam istendi. İlk defa karşılaştığım bu durumda ne yapacağımı bilemediğim için fesih kağıdını imzalamayıp arkadaşlarımla vedalaşmak istedim. Neden çıkarıldığım sorusuna cevap da “Banka promosyonlarını ve zam haklarını talep ettiğim ve sendikaya üye olduğum için işten çıkarıldığım” oldu. Bunu insan kaynaklarının gözlerinden anlıyordum ama yönetim tarafından şirketin küçülmeye gideceği söylendi, “Eleman fazlalığı var” diyerek işime son verildi. Beni işten çıkarmadan bir süre önce ikinci şirketin açılacağını duymuştum. Tutarsız davranışlarını her zamanki gibi göz önüne serdiler. Benden sonra beş arkadaşım daha sudan sebepler bahane edilerek işten atıldı. Tek sebep anayasal haklarımızı kullanıp sendikaya üye olmaktı. İşimizi geri istiyoruz. Ekonominin zor olduğu bugünlerde iş bulmak kolay değil. Var olduğumuz fabrikalarda, kötü çalışma koşullarına kadınlar olarak mahkum değiliz. Sendika haktır engellenemez. İşimizi geri istiyoruz. 

    ÖNCEKİ HABER

    TMMOB: YSK’yi seçmenin iradesine saygı göstermeye davet ediyoruz
    SONRAKİ HABER

    Kozan'da işçileri taşıyan minibüs devrildi: 1 işçi öldü, 5 yaralı
    YAZARLAR
    Nuray SANCAR
    Nuray SANCAR

    ODTÜ’nün kavakları, müftünün Taranta Babusu, memurun SETA'sı

     Ender İMREK
    Ender İMREK

    Hüseyin Aykol; suçu gazetecilik...

     İ. Sabri DURMAZ
    İ. Sabri DURMAZ

    TEKSİF ortada yoksa mücadele edebilecek işçiler var!

     İzzettin ÖNDER
    İzzettin ÖNDER

    Plan çalışır mı?

     Şenay AYDEMİR
    Şenay AYDEMİR

    ‘Esaret’ten özgürlüğe!

     Evrensel BİLGİN
    Evrensel BİLGİN

    Tarihi başarı

     İsmail Gökhan BAYRAM
    İsmail Gökhan BAYRAM

    Programlamaya Nereden Başlamalı-III
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Botter Apartmanı, 6-7 Eylül olayları ve Pera tarihi...
    Botter Apartmanı, 6-7 Eylül olayları ve Pera tarihi...

    Özlem Ertan, Ayşe Övür'le "Botter Apartmanı" romanı üzerine konuştu.

    Özelleştirmenin sonucu: Ermenek'te ocaklar kapandı, işsizlik arttı
    Özelleştirmenin sonucu: Ermenek'te ocaklar kapandı, işsizlik arttı

    18 işçinin öldüğü katliamla anılan Ermenek'te özel maden ocakları asgari kurallar getirilince kârımız azalıyor diye ocakları kapatmaya başladı. Maden Mühendisleri Odası "Özelleştirmenin sonucu" diyor.

    Ekrem İmamoğlu'ndan İBB iştiraklerine olağanüstü genel kurul çağrısı
    Ekrem İmamoğlu'ndan İBB iştiraklerine olağanüstü genel kurul çağrısı

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB iştiraklerine olağanüstü genel kurullarını toplamaları için çağrı yaptı.

    Yatağan’da doğa ve tarih sermayenin ayakları altında
    Yatağan’da doğa ve tarih sermayenin ayakları altında

    Bereket Enerjiye ait Yatağan Termik Santrali'ne kömür sağlayan maden ocakları, Lagina Antik Kenti’ne ait tarihi buluntuları üzerindeki zeytinliklerle birlikte yok ediyor.

    Devlet Bahçeli: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türkiye'nin ümididir
    Devlet Bahçeli: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türkiye'nin ümididir

    Söğüt'te konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin Türkiye'nin ümidi olduğunu öne sürerek "Yıpratma taktikleri beyhudedir" dedi.

    Cumartesi Anneleri, 746. haftada İbrahim Çelik ve Edip Çelik için adalet istedi
    Cumartesi Anneleri, 746. haftada İbrahim Çelik ve Edip Çelik için adalet istedi

    Cumartesi Anneleri, 1994'te Batman’da maskeli 4 kişi tarafından götürülen ve bir daha kendisinden haber alınamayan İbrahim Çelik ile babasının peşinden giden Edip Çelik’in akıbetini sordu.

    2019 yılı bedelli askerlik ücreti 33 bin 230 lira
    2019 yılı bedelli askerlik ücreti 33 bin 230 lira

    2019 yılı bedelli askerlik ücreti 33 bin 230 lira, dövizle askerlik ücreti de 5 bin 442 avro olarak belirlendi. Başvurular 16 Temmuz'da başlayacak.

    Flamingoların uğrak yeri Akgöl tamamen kurudu
    Flamingoların uğrak yeri Akgöl tamamen kurudu

    Türkiye'de flamingoların en önemli uğrak yerlerinden biri olan Göller Bölgesi'ndeki Akgöl, maden ocakları ve gölet projeleri nedeniyle tamamen kurudu.

    Fabrikada baygın halde bulunan yavru baykuşa işçiler sahip çıktı
    Fabrikada baygın halde bulunan yavru baykuşa işçiler sahip çıktı
    Fenerbahçe, Garry Rodrigues'i 2 yıllığına kiralık ve bedelsiz transfer etti
    Fenerbahçe, Garry Rodrigues'i 2 yıllığına kiralık ve bedelsiz transfer etti
    Sinema filmlerini abonelik ücretiyle izlemeyi sağlayan Sinemia kapandı
    Sinema filmlerini abonelik ücretiyle izlemeyi sağlayan Sinemia kapandı
    Behzat Ç.'den yeni fragman: 'Melih Gökçek bile gitti'
    Behzat Ç.'den yeni fragman: 'Melih Gökçek bile gitti'
    GÜNCELLENDİ
    2019 Afrika Uluslar Kupası'nda çeyrek final maçları tamamlandı
    2019 Afrika Uluslar Kupası'nda çeyrek final maçları tamamlandı
    Kuşların kanat seslerini beklerken
    Kuşların kanat seslerini beklerken
    Rusya'dan alınan S-400 parçalarını taşıyan 4. uçak Mürted Hava Meydanı’na indi
    Rusya'dan alınan S-400 parçalarını taşıyan 4. uçak Mürted Hava Meydanı’na indi

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan S-400 sevkiyatına ilişkin yapılan açıklamada, s-400 malzemelerini taşıyan dördüncü uçağın da Mürted Hava Meydanı’na indiği belirtildi.

    GÜNCELLENDİ
    Fatih Yaşlı: S-400'lerin alınması Suriye ve Doğu Akdeniz'deki krizi artırabilir
    Fatih Yaşlı: S-400'lerin alınması Suriye ve Doğu Akdeniz'deki krizi artırabilir

    Abant İzzet Baysal Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Fatih Yaşlı, Türkiye’nin S-400’leri satın almasını ve ABD'nin yaptırım kararını Evrensel'e değerlendirdi.

    Dikmen: Yargı paketi, yerel basının şah damarını kesiyor
    Dikmen: Yargı paketi, yerel basının şah damarını kesiyor

    İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen ile yargı paketini, SETA raporunu ve yerel basının durumunu konuştuk.

    "Kamu çalışanlarında fişlenme kaygısı yaratan anket" haberimiz TBMM gündeminde 
    "Kamu çalışanlarında fişlenme kaygısı yaratan anket" haberimiz TBMM gündeminde 

    CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Evrensel'in gündeme getirdiği, "Cumhurbaşkanlığı anketi kamu çalışanlarında fişlenme kaygısı yarattı" haberini Meclis'e taşıdı.

    Bursa’da devlet hastanesi kapatılıyor, sağlığa ulaşım zorlaşacak
    Bursa’da devlet hastanesi kapatılıyor, sağlığa ulaşım zorlaşacak

    Prof. Dr. Kayıhan Pala, Bursa'da kent merkezinde bulunan Muradiye Devlet Hastanesi kapatılıp Bursa Şehir Hastanesi'ne taşınması kararını değerlendirdi.

    Fitch, Türkiye'nin kredi notunu düşürdü
    Fitch, Türkiye'nin kredi notunu düşürdü

    Fitch, Türkiye’nin kredi notunu 'BB'den "BB-'ye indirdi, not görünümünü ise "negatif" tutmaya devam etti.

    Hulusi Akar ile Mark Esper telefonda S-400'leri görüştü
    Hulusi Akar ile Mark Esper telefonda S-400'leri görüştü

    Türkiye ve Pentagon Rusya'dan alınan S-400'lerin Ankara'ya gelmesinin ardından ABD ile Türkiye arasında ilk görüşmenin gerçekleştiğini açıkladı.

    GÜNCELLENDİ
    Rusya'dan alınan S-400'lerin ilk parçaları Ankara'ya geldi
    Rusya'dan alınan S-400'lerin ilk parçaları Ankara'ya geldi

    Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı ve ABD ile arasında gerilime neden olan S-400 hava savunma sisteminin Türkiye'ye nakline başladı.

    Almanyada'ki Mahle fabrikalarında işten atmalar artarak devam edecek
    Almanyada'ki Mahle fabrikalarında işten atmalar artarak devam edecek

    Stuttgart ve çevresindeki fabrikalarda işten atmalar veya iflas bildirimleri başladı. Mahle fabrikası merkezi önünde bir araya gelen işçiler, işten atmalara karşı birlik olma çağrısı yaptı.

    GÜNCELLENDİ
    CHP ve HDP, Muğla Dalaman'da süren orman yangınını sordu 
    CHP ve HDP, Muğla Dalaman'da süren orman yangınını sordu 

    CHP ve HDP milletvekilleri Muğla Dalaman'da çıkan orman yangınına gece havadan müdahale edilemeyerek yangının büyümesini Meclis gündemine getirdi.

    DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Kültürpark’a taşınacak
    DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Kültürpark’a taşınacak

    DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı'nın binaları İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin alternatif olarak sunduğu Kültürpark Fuar alanındaki hollere taşınacak. 

    Trump, İran'a askeri müdahale için ABD Temsilciler Meclisi'nden onay alacak
    Trump, İran'a askeri müdahale için ABD Temsilciler Meclisi'nden onay alacak

    ABD Temsilciler Meclisi, Trump'ın, İran'a karşı herhangi bir askeri müdahaleden önce Kongre onayı almasını öngören yasal düzenlemeyi kabul etti.

    Valilik acılı Çorlu ailelerine marjinal grup dedi
    Valilik acılı Çorlu ailelerine marjinal grup dedi

    Çorlu tren kazasında yaşamını yitiren aileler ve avukatları yaptıkları açıklama ile dava sürecini anlattı.

    GÜNCELLENDİ
    Eski HDP Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat son yolculuğuna uğurlandı
    Eski HDP Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat son yolculuğuna uğurlandı

    Eski AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Eski HDP Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

    İzmir Büyükşehir Belediyesinde emekçilerin onayladığı TİS imzalandı
    İzmir Büyükşehir Belediyesinde emekçilerin onayladığı TİS imzalandı

    İzmir Büyükşehir Belediyesinde kamu emekçileri, yıllardır beklenen haklara yürüttükleri mücadele sonucunda sahip oldular, Tüm Bel-Sen ile belediye arasında anlaşma sağlandı.

    GÜNCELLENDİ
    Öğrencilerinden Prof. Dr. Nurdoğan Rigel'e destek
    Öğrencilerinden Prof. Dr. Nurdoğan Rigel'e destek

    İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri, Prof. Dr. Nurdoğan Rigel'e destek açıklaması yaptı.