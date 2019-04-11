TMMOB: YSK’yi seçmenin iradesine saygı göstermeye davet ediyoruz

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu tarafından 31 Mart Seçimleri ile ilgili yapılan yazılı açıklamada YSK’ye hukukun ve demokrasinin gereklerini yerine getirme, seçmenin iradesine saygı gösterme çağrısı yapıldı

Seçim hukukunun ülkenin doğusunda farklı batısında farklı, iktidarın kazandığı yerlerde farklı kaybettiği yerlerde farklı işletildiği süreçten geçildiği belirtilen açıklamada; “Bu sürece ilişkin en çarpıcı örneklerden biri, Yüksek Seçim Kurulu’nun almış olduğu, KHK ile ihraç edilen ve belediye başkanı seçilenlere mazbatalarının verilmemesi kararıdır. YSK tarafından seçime girme yeterliliği verilmiş olan adayların, seçimleri kazandıktan sonra aynı YSK tarafından görevlerine başlatılmamaları açıkça bir hak gaspıdır” denildi.

İstanbul’da 11 gündür bir hukuk garabeti yaşandığı ifade edilen açıklamada şöyle denildi; “Sn. Ekrem İmamoğlu’nun kazandığının netleşmesinin ardından itirazlar başlamış, YSK 2014 yılında verdiği kararla çelişerek geçersiz oy sayımına hükmetmiş, son olarak Büyükçekmece polisler tarafından abluka altına alınarak ilçede seçmenlere zorla kâğıt imzalatıldığı, insanların yalan beyan vermeleri için baskı altına alındığı iddiaları kamuoyuna yansımıştır. Her dönem sandığa ve milli iradeye işaret edenlerin, seçmen iradesine ve sandıktan çıkan sonuca gösterdikleri “saygı”, demokrasinin işleyişi açısından bizleri kaygılandırmaktadır. Halkın iradesini yok sayan, seçim kurullarını siyasal baskı altında tutan, hukuku işine geldiği gibi işleten anlayış, maalesef ülkeyi kaosa sürüklemektedir.”

YSK tarafından yaratılan belirsizlik sürecinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve şirketlerinde; ihale, doğrudan temin, mal ve hizmet alımı, araç kiralama, gayrimenkul kiralama vb. tüm işlerin durdurulması gerektiğine işaret edilen açıklamada; “Sürecin geciktirilmesi İstanbul’da kent hizmetlerinin aksaması, İstanbul halkının mağdur edilmesi gibi sonuçların yanı sıra, hukuka ve demokrasimize de zarar vermektedir. Yüksek Seçim Kurulu’nu tekrardan hukukun ve demokrasinin gereklerini yerine getirmeye, seçmenin iradesine saygı göstermeye davet ediyoruz” denildi. (HABER MERKEZİ)

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