11 Nisan 2019 14:54

Ferhat Tunç'a bu kez Binali Yıldırım'a hakaret davası açıldı

Ferhat Tunç'a hakkında sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle Binali Yıldırım tarafından hakaret davası açıldı.

Ferhat Tunç'a bu kez Binali Yıldırım'a hakaret davası açıldı

Fotoğraf: Ferhat Tunç

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    Sanatçı Ferhat Tunç'a Binali Yıldırım tarafından "hakaret davası" açıldı.

    Sanatçı Ferhat Tunç hakkında 2016 yılındaki sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle yeni bir dava daha açıldı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yazılan ve 16. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede Tunç, Binali Yıldırım'a hakaret etmekle suçlanıyor. Tunç, davaya konu olan mesajında, Binali Yıldırım'ın "HDP kredisini tüketti. Artık karar verme zamanı. HDP'ye oy veren 5 milyon vatandaşımız hayal kırıklığı içerisinde. Vatandaşın içine çıkamıyorlar" sözlerine yanıt vermişti. Tunç, yanıtında "HDP'ye oy veren milyonlar, karşısında iki büklüm olduğun diktatörüne diz çökmeyecek kadar onurludur" ifadesini kullanmıştı.

    Ferhat Tunç'a, halihazırda 1'i hapis cezasıyla sonuçlanmış çok sayıda dava açılmıştı. Tunç, ağır eleştiri niteliğindeki sözlerinin davaya dönüştüğüne dikkat çekerek, “Bir kimseye 'iki büklüm' demenin hapis cezasını gerektiren bir hakaret olduğunu iddia etmek Türk yargısının ayıbı. Asıl suçlu, bağımsız olmadığı gibi doğrudan AKP'nin sopası görevini üstlenen Türk yargısıdır. Demokrasiye, demokratik değerlere karşı suç işliyor" dedi. (HABER MERKEZİ)

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