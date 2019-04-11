HDP'li 19 milletvekiline "Neden tepki göstermedin" fezlekesi

Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekillerinin 19'u hakkında, Eş Genel Başkan Pervin Buldan ve Grup Başkan Vekili Fatma Kurtulan’ın yaptıkları konuşmaya “tepki göstermedikleri” gerekçesiyle Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından fezleke hazırlandı.

Fezlekelere konu olan konuşmalar, Buldan’ın 27-28 Ekim 2018 tarihinde Diyarbakır’ın Sur ilçesi Demir Otel’de düzenlenen “Ortadoğu Krizi ve Demokratik Ulus Çözümü” adlı etkinlikte yaptığı konuşma ile Fatma Kurtalan’ın 9 Ekim 2018 tarihinde Diyarbakır merkezli yapılan operasyonda 100’ün üzerinde kişinin gözaltına alınmasını protesto etmek amacıyla AZC Plaza önünde yaptığı basın açıklaması.

Her iki konuşma nedeniyle milletvekilleri hakkında, “Tepki göstermedikleri” ve “Örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla hazırlanan fezlekeler Meclise gönderildi.

BULDAN VE 11 VEKİL HAKKINDA FEZLEKE

Buldan hakkında yaptığı konuşmadan kaynaklı “Örgüt propagandası yapmak” ve “Suçu ve suçluyu övmek” suçlarını işlediği iddiasıyla, 11 vekil hakkındaysa “Tepki göstermedikleri” gerekçesiyle fezleke hazırlandı.

KURTALAN VE 8 VEKİL HAKKINDA FEZLEKE

Kurtulan hakkında da yaptığı konuşma nedeniyle “Örgüt propagandası yapmak” ve “Suç ve suçluyu övmek” iddiasıyla; Kurtulan’a tepki göstermediği gerekçesiyle 8 milletvekili hakkında fezleke hazırlandı.

Kurtulan hakkında ek olarak Buldan’a tepki göstermediği gerekçesiyle de fezleke hazırlandı.

FEZLEKE HAZIRLANAN VEKİLLER

Buldan ve Kurtulan’a tepki göstermedikleri gerekçesiyle haklarında fezleke hazırlanan milletvekillerinin isimleri şöyle: “Sait Dede, Semra Güzel, Tayip Temel, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Ömer Öcalan, Şevin Coşkun, Gülistan Kılıç Koçyiğit, Mehmet Rüştü Tiryaki, Meral Danış Beştaş, Fatma Kurtulan, Remziye Tosun, Tuma Çelik, Abdullah Koç, Serpil Kemalbay, Bedia Özgökçe Ertan, Pero Dündar, Salihe Aydeniz, Ebru Günay, Nuran İmir.” (Ankara/MA)

Son 4 ayda HDP'liler hakkında 257 fezleke hazırlandı