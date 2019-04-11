Kayıp tablolar davası zaman aşımından düştü

Metehan UD

İzmir

İzmir Büyükşehir Belediyesi envanterindeki kayıp tablolar ilgili açılan ve 6 büyükşehir bürokratının yargılandığı dava zaman aşımına uğrayarak düştü. Davayı açan Avcan, büyükşehir belediyesinin de bu tabloların peşine düşmesi gerektiğini belirtti.

Evrensel'in gündeme getirdiği İzmir Büyükşehir Belediyesi envanterindeki kayıp tablolarla ilgili açılan ceza davasının bugün ikinci duruşması görüldü. Duruşmaya davayı açan stratejik planlama uzmanı Ali Rıza Avcan ve davalıların avukatları katıldı. İzmir Adliyesi 12. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada karar çıktı.

Mahkeme önceki duruşmada Dokuz Eylül Üniversitesine yazı yollayarak tabloların değerlerinin belirlenmesini istemişti ancak rektörlükten gelen cevapta bilirkişi tespit edilemediği belirtildi. Hem tabloların değeri tespit edilemezken hem de İzmir Büyükşehir Belediyesinin bulduğunu açıkladığı tabloların orijinal olup olmadığı öğrenilemedi.

Mahkeme, tabloların kaybolma tarihinin üzerinden 11 yıl geçtiğini belirterek davanın düşürülmesine karar verdi. 2 yıl ile yargılanan ve aralarında dönemin İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı, daire başkanları, şube müdürlüğünün olduğu altı isim hakkında açılmış olan görevi kötüye kullanma davası düşmüş oldu.

"BÜYÜKŞEHİR DE BU TABLOLARIN PEŞİNE DÜŞMELİ"

Mahkeme kararı ile Evrensel'e açıklamada bulunan Ali Rıza Avcan "Derdim üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil. Dava açılan 6 kişinin ceza alması beni tatmin etmeyecekti. Elbette adalet, hukuk bunu getiriyor ama onların ceza alması kamu malı olan tabloların bulunmasını sağlamayacak. Sonuçta en ağır cezayı da alsalardı tablolar bulunmadıktan sonra bunun bir anlamı yok. Ben kayıp tabloların bulunması için mücadele etmeye devam edeceğim. İzmir Büyükşehir Belediyesinin de benimle birlikte bu tabloların peşine düşmesi gerekiyor" dedi.

BÜYÜKŞEHİR 24 TABLO BULUNDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

Aralarında Aliye Berger, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Şeref Bigalı, Cavit Atmaca, Mustafa Esirkuş gibi dünyaca ünlü ressamlara ait koleksiyon 2008 yılında imha kaydı ile kayıtlardan çıkarılmıştı. Resim koleksiyonunun yıllardır izini süren Ali Rıza Avcan, bir sonuca ulaşamayınca savcılığa suç duyurusunda bulundu ve konuyu Sayıştay'a taşıdı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, kayıp tabloların 24 adedinin belediyelerin farklı birimlerinin duvarlarında bulunduğunu ve idari soruşturma açıldığını belirtmişti. Soruşturmanın hangi aşamada olduğu ise bilinmiyor.