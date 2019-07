İşçi mektubu: Halkın seçtiği aday mı, Erdoğan’ın seçtiği aday mı?

Ford Otosan’dan bir işçi

Kocaeli

31 Mart yerel seçimleri bir türlü sonuçlanamadı gitti. AKP Hükümeti 61 ilde oy kaybı yaşadı. İzmir’i almak için yola çıkan Cumhur İttifakı; Ankara, Adana, Antalya gibi büyük şehirleri de kaybetti. İstanbul’u da kaybettiler ama rant o kadar büyük olacak ki, bırakmak niyetinde değiller. Erdoğan ve bakanları sandığı hiçe sayıyor. Halkın iradesini kabullenmeyip, seçimi yenilemeye çalışıyorlar. Erdoğan, “Tek adam benim, benim dediğim olur. Sizin seçtiğinizi ben kabullenmiyorum, yeniden seçin” demeye çalışıyor. 2015’te de AKP Hükümeti kuramamış, Erdoğan da halkı yeniden seçime götürmüştü.

Erdoğan kendisine yakın bulduğu Binali Yıldırım’ı önce bakan yaptı, sonra İzmir’e aday gösterdi orada olmadı. Ardından başbakan yaptı, sistemi değiştirince Meclis başkanı yaptı. En sonunda da İstanbul’a aday gösterdi. Yani Erdoğan, “Binali” dedi her seferinde. Halk ise ona “İn Ali” dedi. İstanbul’da Binali Yıldırım yenilmedi, Erdoğan yenildi. Ama Erdoğan seçim sonuçlarını kabullenemiyor. Onun seçtiği aday gösterdiğini halk nasıl seçmezdi?

Ya da rant kapısı olan İstanbul, çok büyük paraların döndüğü bir kent nasıl kaybedilebilirdi? Birçok AKP seçmeni bile kaybedildiğini kabullenmişken, her zamanki gibi senaryolar üretildi. Her şeyi kontrol edenler, usulsüzlük dedi. FETÖ’nün parmağı olduğunu söylediler. Bizlerin aklında “Şimdi ne olacak?” sorusu yer alıyor. Seçim yenilense nasıl bir tablo ortaya çıkacak? İnsanın aklına Demirel’in sözü geliyor: “Boş tencerenin deviremeyeceği iktidar yoktur.” Halkı ayrıştıran değil de, halka dokunabilen kazandı. AKP’nin politikası halkı ikiye bölüp kendi daimi iktidar olmaya yönelikken, halk bu ayrıştırmadan yoruldu. Halk kendi derdini dinleyen, kendi ayağına sadece seçimde değil de her zaman geleni seçti.

Şimdi esas soru şu: “İstanbul’da ne olacak? Halkın seçtiği aday mı, Erdoğan’ın seçtiği aday mı belediye başkanı olacak?”