Sütaş'ın attığı 69 işçi işe iade davalarını kazandı

Sütaş Karacabey fabrikasında Tekgıda-İş Sendikasında örgütlendikleri için 2017 ve 2018 yıllarında işten atılan 69 işçinin tamamı işe iade ve sendikal tazminat davalarını kazandı.

2014 yılında Sütaş’ın Aksaray ve Bursa Karacabey’deki fabrikalarında Tekgıda-İş Sendikasına üye olan onlarca işçi işten atılmıştı. Aylarca fabrika önündeki direnişlerini sürdüren işçiler, fabrikadaki örgütlenmesine de devam etti. Sütaş patronu ise işçilerin örgütlenmesini sürdürmesi üzerine 2017 ve 2018 yıllarında Karacabey’de 69, Aksaray’da ise 17 işçiyi daha işten attı. Karacabey’deki 69 işçinin 56’sı Tekgıda-İş öncülüğünde açtığı davaları kazanırken kalan 13 işçinin davası ise önceki gün Karacabey 1. Asliye Hukuk Mahkemesinde görüldü.

"ŞİMDİ SIRA AKSARAY FABRİKASINDAKİ DAVALARDA"

Mahkeme 13 işçi için de Sütaş tarafından haksız olarak sendika üyeliğinden dolayı işten çıkartıldıklarına, bu nedenle işe iade edilmelerine ve Sütaş’ın her bir işçiye ayrı ayrı tazminat olarak 12 aylık brüt ücretleri tutarında sendikal tazminat ödemesine, ayrıca boşta geçen 4 aylık süreler için de işçilerin net ücretlerinin ödenmesine karar verdi. Son duruşmayla birlikte Karacabey’deki 69 işçinin tamamı işe iade ve sendikal tazminat davalarını kazanmış oldu. Sosyal medya üzerinden mahkeme sonucunu paylaşan Tekgıda-İş Sendikası Uzmanı Suat Karlıkaya, “Şimdi sıra Aksaray fabrikasındaki davalarımızın tamamlanmasında. En son ve en önemli kısım ise Sütaş’ta sendikal örgütlenme sürecinin tamamlanmasıdır” dedi. (İstanbul/EVRENSEL)

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