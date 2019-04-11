CT Automotive işçilerinden atılan arkadaşları için eylem
CT Automotive işçileri, sendikalaştıkları için işten atılan arkadaşları için vardiya girişinde eylem yaparak sendika hakkının tanınmasını istedi.
Gebze Plastikçiler Organize Sanayi’de bulunan Chinatool Otomotiv (CT Automotive) fabrikasında Petrol-İş üyesi işçiler, sendikalaştıkları için işten çıkarılmıştı. Vardiya girişinde işçiler, işten atılan arkadaşlarının işe iadesini talep ederek ıslıklar ve alkışlar eşliğinde işbaşı yaptı. İşçiler, “İşten atılan kardeşlerimiz geri alınana kadar eylemlerimiz devam edecek. Yönetim sendikayı tanımak zorunda” dedi. (Gebze/EVRENSEL)
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