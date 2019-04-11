Wikileaks sitesi kurucusu Julian Assange tutuklandı

2012'den beri Londra'daki Ekvador Elçiliğinde yaşayan Wikileaks sitesi kurucusu Julian Assange, İngiltere polisi tarafından gözaltına alındı. Assange, İngiltere'nin başkenti Londra'da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Westminster Ceza Mahkemesi, Assange'ın kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklanmasına karar verdi.

Assange'ın 12 aya kadar hapis cezası alabileceği bildirildi.

İngiltere Başbakanı Theresa May, mahkemenin tutuklama kararının öncesinde İngiliz parlamentosunda yaptığı konuşmada, "(Assange) Ekvador Büyükelçiliğinde 7 yılın ardından kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal ettiği için gözaltına alındı. Ayrıca ABD'nin iade talebiyle ilişkili olarak gözaltına alındı. Bu şu an mahkeme huzurundaki hukuki bir konu." ifadesini kullandı.

Ekvador hükümetinin, konunun çözümlenmesindeki iş birliğinden memnuniyet duyduğunu belirten May, "Bu (Assange’ın gözaltına alınması) kimsenin yasaların üzerinde olmadığını gösteriyor." dedi.

Ekvador'un verdiği sığınma hakkını geri çekmesinin ardından bu ülkenin Londra'daki büyükelçiliğinde gözaltına alınan Assange yerel saatle 13.29'da yoğun güvenlik önlemleri altında Westminster'daki Ceza Mahkemesine getirilmişti.

İngiliz polisi Scotland Yard'dan yapılan açıklamada, Assange'ın kefaletle serbest bırakılma şartlarına ilaveten ABD'nin iade talebi doğrultusunda gözaltına alındığını bildirmişti.

ASSANGE, EKVADOR İLE SORUN YAŞIYORDU

Assange ile Ekvador arasındaki ilişkiler yakın zamanda bozulmaya başlamıştı. Wikileaks tarafından geçen hafta yapılan açıklamada, üst düzey bir Ekvador yetkilisinin, "Assange'ın günler, hatta saatler içinde elçilik binasından çıkarılacağını ve gözaltına alınması için İngiltere ile anlaşmaya varıldığını" söylediği ileri sürülmüştü.

Uluslararası organizasyonun blog sitesindeki açıklamada bu kararın, Ekvador Devlet Başkanı Moreno'nun, kardeşi tarafından oluşturulan bir offshore hesabını kullandığına dair iddiaların üstünü kapatma girişimi olduğu savunulmuştu.

WIKILEAKS'TEN "EKVADOR, ASSANGE'I GÖZETLİYOR" İDDİASI

Son olarak dün Wikileaks yetkilileri, Ekvador hükümetini, internet sitesinin kurucusu Julian Assange'ı gözetlemek, video ve fotoğraflarını çekmek ve bunları ABD ile paylaşmakla suçlamıştı.

Wikileaks Genel Yayın Yönetmeni Kristinn Hrafnsson dün düzenlediği basın toplantısında, 2012'den beri Londra'daki Ekvador elçiliğinde yaşayan Assange'ın avukatları, ziyaretçileri ve bir doktorla yaptığı görüşmelerin gizlice görüntülendiğini öne sürdü. Bu yolla edinilen binlerce fotoğraf ve videonun İspanya'daki bir grubun eline geçtiği ve grubun bunları yayımlamamak için 3 milyon dolar istediğini belirten Hrafnsson, "Bunun bir haraç olduğunu görmek zor değil." dedi.

Ekvador'u, Assange'ın iadesi için ABD ile çalışmakla suçlayan Hrafnsson, elde edilen video, fotoğraf ve bilgilerin büyük olasılıkla Donald Trump yönetimi ile de paylaşıldığını belirtti.

2012'DEN BERİ BÜYÜKELÇİLİKTE YAŞIYOR

ABD Dışişleri Bakanlığının çok sayıda yazışmasını internet sitesi aracılığıyla kamuoyuna duyuran ve tartışmalara neden olan Assange, 2012'den beri Londra'nın Knightsbridge semtindeki Ekvador Büyükelçiliğinin bir odasında yaşıyor.

İngiliz mahkemesi, Assange'ın 2010'da iki kadına tecavüzle suçlandığı İsveç'e iadesine karar vermişti. Assange, hakkındaki iade kararının ardından Haziran 2012'de İsveç'e iadesi halinde ABD'ye gönderilme riski bulunduğu için Ekvador'un Londra Büyükelçiliğine sığınmıştı. İsveç mahkemesi, 2017'de Assange hakkındaki davaları düşürmüştü. Ekvador, Assange'ın siyasi iltica başvurusunu kabul etmiş ve vatandaşlık vermişti.

Ekvador hükümeti tarafından Mart 2018'de yapılan açıklamada, sosyal medyadan gönderdiği mesajlarla ülkenin uluslararası ilişkilerini tehlikeye attığı için Assange'ın internet erişiminin kesildiği bildirilmişti. (AA)