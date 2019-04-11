Erbakan’dan Saadet Partisi genel merkez binasına haciz

Saadet Partisi genel merkez binasına Necmettin Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan’ın şikayetiyle haciz işlemi başlatıldı.

Milli Gazete’nin haberine göre, Saadet Partisinin ek süre talebinin reddedilmesi sonrası haciz işlemleri kapsamında bu sabah saatlerinde icra memurları Saadet Partisi binasına geldi. Bina boşaltılmaya başlandı.

SonDakika: Saadet Partisi'ne tahliye kararı uygulanıyor. Ek süre talebini karşı taraf kabul etmedi...https://t.co/lGBmfUZov3 — Millî Gazete (@milligazetecom) 11 Nisan 2019

NE OLMUŞTU?

Saadet Partisinin Genel Merkez binası, gayrimenkulleri, banka hesapları, Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun makam otomobilinin de aralarında olduğu araçlar Fatih Erbakan ve Necmettin Erbakan’ın damadı Mehmet Altınöz’ün yüzde 80 hissedarı olduğu ETAŞ şirketine ait.

Erbakan ve Altınöz, partinin Genel Merkez binasının kirasının ödenmemesi nedeniyle Ekim 2017’de haciz işlemi başlattı. Saadet Partisi ise binaların ve gayrimenkullerin partiye ait olduğunu ifade etti. Haciz işlemleri Kasım 2018’de yeniden başladı.

Eski Başbakan ve Saadet Partisinin temsilcisi olduğu Milli Görüş geleneğinin eski lideri Necmettin Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan, Kasım 2018’de Yeniden Refah Partisini kurmuştu. (HABER MERKEZİ)

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