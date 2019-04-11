NBA’de normal sezon bitti, Play-Off eşleşmeleri belirlendi

NBA’de 2018/19 normal sezonu tamamlandı ve Play-Off eşleşmeleri belli oldu. Giannis Antetokounmpo’nun öncülüğündeki Milwaukee Bucks, 60 galibiyet 22 yenilgiyle sezonun en başarılı takımı oldu. Bucks’ın ardından Doğu Konferansı’nın ikinci sırasında yer alan Toronto Raptors, 58 galibiyet 24 yenilgi aldı. Son 4 sezonda 3 şampiyonluk elde eden, bu yıl da şampiyonluğun en güçlü adayı olan Golden State Warriors ise 57 galibiyet 25 yenilgiyle sezonu tamamladı. Warriors, Batı Konferansı’nda ilk sırayı elde etti ancak finalde Bucks ya da Raptors’la karşılaşması halinde ev sahibi avantajına sahip olamayacak. Batı Konferansı’nda ikinci sırayı 54 galibiyet 28 yenilgisi olan Denver Nuggets elde etti.

13 Nisan’da başlayacak 2019 NBA Play-Off’larında eşleşmeler şöyle oldu:

DOĞU KONFERANSI

Milwaukee Bucks(60-22)-Detroit Pistons(41-41)

Toronto Raptors(58-24)-Orlando Magic(42-40)

Philadelphia 76’ers(51-31)-Brooklyn Nets(42-40)

Boston Celtics(49-33)-Indiana Pacers(48-34)

BATI KONFERANSI

Golden State Warriors(57-25)-Los Angeles Clippers(48-34)

Denver Nuggets(54-28)-San Antonio Spurs(48-34)

Portland Trail Blazers(53-29)-Oklahoma City Thunder(49-33)

Houston Rockets(53-29)-Utah Jazz(50-32)

NORMAL SEZONUN ZİRVESİNDEKİLER

Sayı kralı: James Harden (36.1)

Ribaunt kralı: Andre Drummond (15.6)

Asist kralı: Russell Westbrook (10.7)

Blok kralı: Myles Turner (2.69)

Top çalma kralı: Paul George (2.21)

(SPOR SERVİSİ)

Dirk Nowitzki basketbolu bıraktı