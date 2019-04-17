NBA Play-Off | İlk tur maçlarında son durum

NBA Play-Off’larında ilk tur maçları devam ediyor.

GÜNÜN MAÇLARI

Doğu Konferansı’nda Toronto Raptors, Orlando Magic’i 111-82 yenerek seriyi 1-1’e getirdi. Raptors’ta Kawhi Leonard, 37 sayı atarak galibiyette başrolü oynadı.

Batı Konferansı’nda Denver Nuggets, San Antonio Spurs’ü son periyottaki performansıyla 114-105 mağlup etti. Son periyodu 39-23 önde geçen Nuggets’ta Nikola Jokic, 21 sayı 13 ribaunt 8 asistle oynadı. Denver’da Jamal Murray 24, Gary Harris 23, Paul Millsap 20 sayı attı. Denver böylece seriyi 1-1’e getirdi.

Portland Trail Blazers, Oklahoma City Thunder’ı 114-94 yendi ve seride 2-0 öne geçti. Portland’da CJ McCollum 33, Damian Lillard 29 sayı attı. Thunder’da Paul George’un 27 sayısı yeterli olmadı.

BUGÜNÜN PROGRAMI

02.00(TSİ) Boston Celtics-Indiana Pacers

03.00(TSİ) Milwaukee Bucks-Detroit Pistons

04.30(TSİ) Houston Rockets-Utah Jazz.

İLK TUR EŞLEŞMELERİ

DOĞU KONFERANSI

Milwaukee Bucks(60-22)-Detroit Pistons(41-41) 1-0

121-86

Toronto Raptors(58-24)-Orlando Magic(42-40) 1-1

101-104

111-82

Philadelphia 76’ers(51-31)-Brooklyn Nets(42-40) 1-1

102-111

145-123

Boston Celtics(49-33)-Indiana Pacers(48-34) 1-0

84-74

BATI KONFERANSI

Golden State Warriors(57-25)-Los Angeles Clippers(48-34) 1-1

121-104

131-135

Denver Nuggets(54-28)-San Antonio Spurs(48-34) 1-1

96-101

114-105

Portland Trail Blazers(53-29)-Oklahoma City Thunder(49-33) 2-0

104-99

114-94

Houston Rockets(53-29)-Utah Jazz(50-32) 1-0

122-90

NBA’de Play-Off sürprizlerle başladı

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NORMAL SEZONUN SEYRİ

Giannis Antetokounmpo’nun öncülüğündeki Milwaukee Bucks, 60 galibiyet 22 yenilgiyle sezonun en başarılı takımı oldu. Bucks’ın ardından Doğu Konferansı’nın ikinci sırasında yer alan Toronto Raptors, 58 galibiyet 24 yenilgi aldı. Son 4 sezonda 3 şampiyonluk elde eden, bu yıl da şampiyonluğun en güçlü adayı olan Golden State Warriors ise 57 galibiyet 25 yenilgiyle sezonu tamamladı. Warriors, Batı Konferansı’nda ilk sırayı elde etti ancak finalde Bucks ya da Raptors’la karşılaşması halinde ev sahibi avantajına sahip olamayacak. Batı Konferansı’nda ikinci sırayı 54 galibiyet 28 yenilgisi olan Denver Nuggets elde etti.

NORMAL SEZONUN ZİRVESİNDEKİLER

Sayı kralı: James Harden (36.1)

Ribaunt kralı: Andre Drummond (15.6)

Asist kralı: Russell Westbrook (10.7)

Blok kralı: Myles Turner (2.69)

Top çalma kralı: Paul George (2.21)

(SPOR SERVİSİ)

Dirk Nowitzki basketbolu bıraktı