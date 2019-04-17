17 Nisan 2019 10:08
Son Güncellenme Tarihi: 17 Nisan 2019 10:28

NBA Play-Off | İlk tur maçlarında son durum

NBA'de Play-Off ilk tur heyecanı sürüyor. Denver Nuggets, San Antonio Spurs'ü 114-105 yenerek seriyi eşitledi.

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NBA Play-Off | İlk tur maçlarında son durum

Fotoğraf: Pixabay

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    NBA Play-Off’larında ilk tur maçları devam ediyor.

    GÜNÜN MAÇLARI

    Doğu Konferansı’nda Toronto Raptors, Orlando Magic’i 111-82 yenerek seriyi 1-1’e getirdi. Raptors’ta Kawhi Leonard, 37 sayı atarak galibiyette başrolü oynadı.

    Batı Konferansı’nda Denver Nuggets, San Antonio Spurs’ü son periyottaki performansıyla 114-105 mağlup etti. Son periyodu 39-23 önde geçen Nuggets’ta Nikola Jokic, 21 sayı 13 ribaunt 8 asistle oynadı. Denver’da Jamal Murray 24, Gary Harris 23, Paul Millsap 20 sayı attı. Denver böylece seriyi 1-1’e getirdi.

    Portland Trail Blazers, Oklahoma City Thunder’ı 114-94 yendi ve seride 2-0 öne geçti. Portland’da CJ McCollum 33, Damian Lillard 29 sayı attı. Thunder’da Paul George’un 27 sayısı yeterli olmadı.

    BUGÜNÜN PROGRAMI

    02.00(TSİ) Boston Celtics-Indiana Pacers

    03.00(TSİ) Milwaukee Bucks-Detroit Pistons

    04.30(TSİ) Houston Rockets-Utah Jazz.

    İLK TUR EŞLEŞMELERİ

    DOĞU KONFERANSI

    Milwaukee Bucks(60-22)-Detroit Pistons(41-41) 1-0

    121-86

    Toronto Raptors(58-24)-Orlando Magic(42-40) 1-1

    101-104

    111-82

    Philadelphia 76’ers(51-31)-Brooklyn Nets(42-40) 1-1

    102-111

    145-123

    Boston Celtics(49-33)-Indiana Pacers(48-34) 1-0

    84-74

    BATI KONFERANSI

    Golden State Warriors(57-25)-Los Angeles Clippers(48-34) 1-1

    121-104

    131-135

    Denver Nuggets(54-28)-San Antonio Spurs(48-34)  1-1

    96-101

    114-105

    Portland Trail Blazers(53-29)-Oklahoma City Thunder(49-33) 2-0

    104-99

    114-94

    Houston Rockets(53-29)-Utah Jazz(50-32) 1-0

    122-90

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    NORMAL SEZONUN SEYRİ

    Giannis Antetokounmpo’nun öncülüğündeki Milwaukee Bucks, 60 galibiyet 22 yenilgiyle sezonun en başarılı takımı oldu. Bucks’ın ardından Doğu Konferansı’nın ikinci sırasında yer alan Toronto Raptors, 58 galibiyet 24 yenilgi aldı. Son 4 sezonda 3 şampiyonluk elde eden, bu yıl da şampiyonluğun en güçlü adayı olan Golden State Warriors ise 57 galibiyet 25 yenilgiyle sezonu tamamladı. Warriors, Batı Konferansı’nda ilk sırayı elde etti ancak finalde Bucks ya da Raptors’la karşılaşması halinde ev sahibi avantajına sahip olamayacak. Batı Konferansı’nda ikinci sırayı 54 galibiyet 28 yenilgisi olan Denver Nuggets elde etti.

    NORMAL SEZONUN ZİRVESİNDEKİLER

    Sayı kralı: James Harden (36.1)

    Ribaunt kralı: Andre Drummond (15.6)

    Asist kralı: Russell Westbrook (10.7)

    Blok kralı: Myles Turner (2.69)

    Top çalma kralı: Paul George (2.21)

    (SPOR SERVİSİ)

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