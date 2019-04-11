Bornova Belediyesinde grev öncesinde anlaşma sağlandı

Metehan UD

İzmir

Bornova Belediyesi bugün için başlama kararı alınan grev öncesi anlaşma sağlandı. İzmir Bornova Belediyesinin şirketi Borbel Personel AŞ'de devam eden toplu iş sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine işyerinde örgütlü Genel İş İzmir 7 Nolu Şube belediye binasına grev kararı asmış ve 11 Nisan'da greve çıkacağını açıklamıştı.

31 Mart'a kadar belediye başkanlığını yürüten Olgun Atilla ve bürokratları toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde hiç bir şekilde masaya oturmazken yeni seçilen Mustafa İduğ, grev öncesinde sendika ile son bir görüşme gerçekleşti. Dün belediye binasında yapılan görüşmede taraflar anlaşma sağladı. Greve saatler kala sözleşme imzalandı.

580 TL İLE 1115 TL ARASINDA ARTIŞ

Sözleşme ile birlikte KHK kapsamındaki işçiler asgari ücrete gelen zamdan ve yüzdelik dilimlerden faydalanacak. İşçi maaşlarında 580 ile 1115 lira arasında artış olacak. Park bahçeler, temizlik işleri, fen işleri, veterinerlik ve sosyal hizmetlerde çalışan işçilere günlük 1.25 TL parasal yardım verilecek. İl dışında görevli olan işçilere her gün için ek bir yevmiye ödenecek. Ayrıca 3 ayda bir bütün işçilere temizlik malzemesi yardımı yapılacak

SOSYAL HAKLARDA DA ARTIŞ

Eşine şiddet uygulayan işçinin maaşı, eşinin şikayeti üzerine 6 ay boyunca eşine ödenecek. Ücretli sosyal izinlerde de artış sağlandı. Hükümetin belirlediği idari izinli günlerde çalışılan işçilere her gün için bir gün ücretli izin verilecek. En az yüzde 40 engelli çocuğu olan işçilere günlük 1 saat izin, yılda 10 günlük izin alabilecek. Engelli işçilerin, SGK'nın karşılamadığı protez, sandalye, koltuk değneği gibi ihtiyaçları başkanlık oluru ile karşılanacak. Doğum yapan kadınlara ek 8 hafta izin, kadın işçilere ayda bir gün izin verilecek. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde tüm kadın işçilere izin sayılacak.

1200'ÜN ÜZERİNDE İŞÇİYİ KAPSIYOR

Bornova Belediyesi’nin ihalelerini alan taşeron şirketlerde çalışan bin 200’ün üzerinde işçi kadro düzenlemesini içeren kanun hükmünde kararname (KHK) ile birlikte belediye şirketi Borbel Personel AŞ'ye geçiş yaptı. İşçiler Bornova Belediyesi'nin park bahçeler, temizlik, fen işleri, sosyal, kültür, tiyatro gibi 20'ye yakın biriminde çalışıyor.