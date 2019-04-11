Ardahan Damal'da DSP'li belediye meclis üyeleri AKP'ye geçti

31 Mart yerel seçimlerinde Ardahan'ın Damal ilçesinde DSP’den belediye meclis üyesi seçilen Sürsafa Abdan ve Erol Birkoç AKP'ye katıldı.

DSP'den AKP'ye geçen iki kişiye rozetlerini AKP İl Binasında il başkanı Hakan Aydın taktı. Törene Damal İlçe Başkanı Nevriye Derdiyok da katıldı.

AKP İl Başkanı Hakan Aydın, "Bu arkadaşlarımız partimize hoş geldiler. Biz bu dönem Damal'da önemli bir başarı sağladık. Daha önce hiç belediye meclis üyemiz yokken bugün 3 belediye meclis üyemiz mevcut" diye konuştu. (HABER MERKEZİ)