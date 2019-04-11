Sudan'da rejim karşıtı hareket darbeyle sonuçlandı, Beşir tutuklandı

Sudan’da ekmek zammına karşı yoksulların isyanı olarak ocak ayında başlayan ve 30 yıllık Ömer el Beşir rejiminin devrilmesi talebiyle kitleselleşen halk protestolarının ardından bugün Beşir’in tutuklandığı açıklandı. Ordunun sürece müdahalesi askeri darbeyle sonuçlamırken Yüksek Askeri Konseyin yönetime el koyduğu, 3 aylık OHAL ve ateşkes ilan edildiği, konseyin 2 yıl görevde kalacağı açıklandı.

Sudan’da halk hareketinin lider örgütü olan Sudan Meslekler Birliği ile Sudan Komünist Partisi, halka sokağı terk etmeme çağrıları yaptı.

SUDAN MESLEKLER BİRLİĞİ: SOKAKLARDA KALMAYA DEVAM EDİYORUZ

Sudan Meslekler Birliği’nin Facebook sayfasında paylaşılan bir açıklamada darbeye tepki gösterildi. Rejim güçlerinin halkın isyan ettiği rejimi restore etmek için askeri bir darbe yaptığına dikkat çeken Sudan Meslekler Birliği, muhalif örgütlerden oluşan Özgürlük ve Değişim Deklarasyonu güçlerinin darbeyi reddettiğini belirterek halkın başkentte ordu karargahı önündeki eylemlerine devam etmesi diğer kentlerde de sokaklarda kalması çağrısı yinelendi.

Sudan muhalefetinin çatı örgütünün sözcüsü İsmail Tac’ın darbeye ilişkin açıklamasının satırbaşları şöyle:

“Bu rejimin askeri darbesidir. El-Beşir ve rejim yetkililerine güvenli çıkış yoludur. Reddediyoruz. Sokaklardan çekilmiyoruz. Gençlerin, kadınların ve devrimcilerin olmadığı bir geçiş sürecini de askeri meclisi de reddediyoruz.

Rejimin başı dışında değişen hiçbir şey yoktur. Rejimin esas partisi ve yetkilileri, silahlı çeteleriyle bizi hedef almaya devam ediyor. Darbe beyanında ilan edilen askeri komitede kimler var? Neden bu isimleri duymuyoruz? Kim bu darbe komitesi?

Ömer El-Beşir neden hapiste değil de ev hapsindedir? Halkın sokaklarda dile getirdiği hiçbir talep yerine getirilmiş değil.”

Protestolar süresince çok sayıda yöneticisi hükümet talebiyle tutuklanan Sudan Komünist Partisi de sabah saatlerinde taraftarlarına ordu karargahı önünü terk etmeme çağrısı yaptı.

Fotoğraf: Stringer/AA

GÜN BOYU NELER OLDU?

Ömer Beşir Yönetimi karşıtı gösterilerin uzun zamandır sürdüğü Afrika ülkesi Sudan’da bu sabah saatlerinde ordu, devlet televizyonu binasını kuşattı ve bazı askerler içeriye girdi. Devlet televizyonu ve radyosunda sabahın erken saatlerinden itibaren ulusal marşlar ve şarkılar yayınlanırken, alt yazıda ordunun kısa süre içerisinde önemli bir açıklama yapacağı ifadesi yer aldı. Görgü tanıkları, ordunun başkent Hartum’daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı binasını da kuşattığını ifade etti.

İktidardaki Ulusal Kongre Partisinin 100’den fazla yöneticisi Sudan istihbaratı tarafından tutuklandı. Tutuklananlar arasında Partinin Başkanı ve Eski Savunma Bakanı Abduurrahim Muhammed Hüseyin’in de bulunduğu öğrenildi. Öğle saatlerinde ise ülkedeki tüm siyasi tutukluların serbest bırakıldığı açıklandı.

ORDUDAN AÇIKLAMA: OHAL VE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Uzun süre açıklama yapmayan Sudan ordusundan resmi açıklama ise saatler sonra geldi. Ordu adına konuşan Savunma Bakanı Orgeneral Avad Muhammed Ahmed bin Avf, 30 yıldır ülkeyi yöneten Devlet Başkanı Ömer el Beşir’in görevden alındığını ve tutuklandığını açıkladı. Devlet Televizyonu’ndan halka hitap eden Bin Avf, 2 yıl sürecek bir geçiş döneminin ardından seçimlere gidileceğini ve yeni bir anayasa hazırlanacağını söyledi. Ahmed bin Avf, Ömer el Beşir’in ev hapsinde tutulduğunu duyurdu.

Sudan ordusu ülkede 1 ay boyunca akşam ve gece sokağa çıkma yasağı ilan etti.

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SUDAN'DA PROTESTOLAR NASIL BAŞLADI?

Ülkede hayat pahalılığına karşı aralık ayında başlayan ve 30 yıllık Devlet Başkanı Ömer el Beşir’in istifası talebiyle geçtiğimiz hafta sonunda tırmanan protestolarda önceki gün Beşir’e bağlı milisler halka gerçek mermi ve biber gazı ile saldırmıştı.

Muhalif Sudan Merkezi Doktorlar Komitesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada gösterilerde, cumartesi gününden bu yana 5’i asker 21 kişinin hayatını kaybettiği, güvenlik güçlerinin eylemlere saldırısı sonucu 153 kişinin de yaralandığı ifade edilmişti. Ocak ayından bu yana 70’in üzerinde kişinin yaşamını yitirdiği belirtiliyor.

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AKP, BEŞİR’E DESTEK AÇIKLAMIŞTI

Sudan ile ilgili açıklama yapan AKP ise, halkın protesto ettiği devlet başkanına destek vermişti. Salı günü Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Sudan’da istikrarı zedelemeye yönelik ve halkın meşru taleplerinin ötesine geçen müdahalelere karşı kardeş Sudan halkının ve meşru hükümetinin yanındayız. Demokratik muhalefet ile bağdaşmayan, şiddet ve Vandalizme dönüşen hareketleri tasvip etmiyoruz” demişti.

TÜRKİYE-SUDAN İLİŞKİLERİ

Erdoğan Yönetimi ile Sudan Eski Devlet Başkanı Ömer Beşir’in ilişkileri her zaman iyi oldu. Son olarak 2017’de Sudan’a giden Erdoğan ve heyeti, burada hem siyasi hem ekonomik ilişkileri yeniledi. Erdoğan "Kardeşim" dediği Beşir'in hükümeti ile 22 yeni anlaşma imzaladı ve 5 yılda 10 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşma hedefi belirledi. 2018 yılında da yine AKP hükümeti heyeti Sudan’ı ziyaret ederek ilişkilerin gidişatını ele aldı.

Erdoğan, 2017 yılındaki Afrika turu sırasında gazetecilere yaptığı bir açıklamada, Uluslararası Ceza Mahkemesinin, Beşir’in İstanbul’da bulunduğu sırada tutuklanması için AKP hükümetinden talepte bulunduğu söylemiş, “Güldük, geçtik” demişti.

ÖMER BEŞİR KİMDİR?

1989 yılında darbe ile iktidara gelen ve ‘Darfur Kasabı’ olarak tanınan Ömer Beşir, 30 yıldır iktidardaydı. Son olarak nisan 2015’te düzenlenen seçimleri kazanarak cumhurbaşkanlığı görevine devam etmişti.

2003’te ülkenin yoksul bölgelerinden Darfur’da isyan başlamış, Beşir yönetimine bağlı milisler ile Darfur’daki kabileler arasında çatışma çıkmıştı. Birleşmiş Milletlere göre, 300 bin kişi öldürüldü. Çatışmalar nedeniyle 2.5 milyon kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı ifade ediliyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi, 2009 yılında Beşir hakkında “İnsanlık ve savaş suçu” nedeniyle tutuklama kararı çıkarmıştı.

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