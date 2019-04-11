11 Nisan 2019 15:00
Son Güncellenme Tarihi: 11 Nisan 2019 16:52

Sudan'da rejim karşıtı hareket darbeyle sonuçlandı, Beşir tutuklandı

Sudan Savunma Bakanı, Yüksek Askeri Konseyin yönetime el koyduğunu açıkladı. 3 aylık OHAL ilan edildi. Konseyin 2 yıl görevde kalacağı belirtildi.

GÜNCELLENDİ
Sudan'da rejim karşıtı hareket darbeyle sonuçlandı, Beşir tutuklandı

Ekran görüntüsü: AA

    • Paylaş

    Sudan’da ekmek zammına karşı yoksulların isyanı olarak ocak ayında başlayan ve 30 yıllık Ömer el Beşir rejiminin devrilmesi talebiyle kitleselleşen halk protestolarının ardından bugün Beşir’in tutuklandığı açıklandı. Ordunun sürece müdahalesi askeri darbeyle sonuçlamırken Yüksek Askeri Konseyin yönetime el koyduğu, 3 aylık OHAL ve ateşkes ilan edildiği, konseyin 2 yıl görevde kalacağı açıklandı.

    Sudan’da halk hareketinin lider örgütü olan Sudan Meslekler Birliği ile Sudan Komünist Partisi, halka sokağı terk etmeme çağrıları yaptı.

    SUDAN MESLEKLER BİRLİĞİ: SOKAKLARDA KALMAYA DEVAM EDİYORUZ

    Sudan Meslekler Birliği’nin Facebook sayfasında paylaşılan bir açıklamada darbeye tepki gösterildi. Rejim güçlerinin halkın isyan ettiği rejimi restore etmek için askeri bir darbe yaptığına dikkat çeken Sudan Meslekler Birliği, muhalif örgütlerden oluşan Özgürlük ve Değişim Deklarasyonu güçlerinin darbeyi reddettiğini belirterek halkın başkentte ordu karargahı önündeki eylemlerine devam etmesi diğer kentlerde de sokaklarda kalması çağrısı yinelendi.

    Sudan muhalefetinin çatı örgütünün sözcüsü İsmail Tac’ın darbeye ilişkin açıklamasının satırbaşları şöyle:
    “Bu rejimin askeri darbesidir. El-Beşir ve rejim yetkililerine güvenli çıkış yoludur. Reddediyoruz. Sokaklardan çekilmiyoruz. Gençlerin, kadınların ve devrimcilerin olmadığı bir geçiş sürecini de askeri meclisi de reddediyoruz.

    Rejimin başı dışında değişen hiçbir şey yoktur. Rejimin esas partisi ve yetkilileri, silahlı çeteleriyle bizi hedef almaya devam ediyor. Darbe beyanında ilan edilen askeri komitede kimler var? Neden bu isimleri duymuyoruz? Kim bu darbe komitesi?

    Ömer El-Beşir neden hapiste değil de ev hapsindedir? Halkın sokaklarda dile getirdiği hiçbir talep yerine getirilmiş değil.”

    Protestolar süresince çok sayıda yöneticisi hükümet talebiyle tutuklanan Sudan Komünist Partisi de sabah saatlerinde taraftarlarına ordu karargahı önünü terk etmeme çağrısı yaptı.

    Sudan

    Fotoğraf: Stringer/AA

    GÜN BOYU NELER OLDU?

    Ömer Beşir Yönetimi karşıtı gösterilerin uzun zamandır sürdüğü Afrika ülkesi Sudan’da bu sabah saatlerinde ordu, devlet televizyonu binasını kuşattı ve bazı askerler içeriye girdi. Devlet televizyonu ve radyosunda sabahın erken saatlerinden itibaren ulusal marşlar ve şarkılar yayınlanırken, alt yazıda ordunun kısa süre içerisinde önemli bir açıklama yapacağı ifadesi yer aldı. Görgü tanıkları, ordunun başkent Hartum’daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı binasını da kuşattığını ifade etti.

    İktidardaki Ulusal Kongre Partisinin 100’den fazla yöneticisi Sudan istihbaratı tarafından tutuklandı. Tutuklananlar arasında Partinin Başkanı ve Eski Savunma Bakanı Abduurrahim Muhammed Hüseyin’in de bulunduğu öğrenildi. Öğle saatlerinde ise ülkedeki tüm siyasi tutukluların serbest bırakıldığı açıklandı.

    ORDUDAN AÇIKLAMA: OHAL VE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

    Uzun süre açıklama yapmayan Sudan ordusundan resmi açıklama ise saatler sonra geldi. Ordu adına konuşan Savunma Bakanı Orgeneral Avad Muhammed Ahmed bin Avf, 30 yıldır ülkeyi yöneten Devlet Başkanı Ömer el Beşir’in görevden alındığını ve tutuklandığını açıkladı. Devlet Televizyonu’ndan halka hitap eden Bin Avf, 2 yıl sürecek bir geçiş döneminin ardından seçimlere gidileceğini ve yeni bir anayasa hazırlanacağını söyledi. Ahmed bin Avf, Ömer el Beşir’in ev hapsinde tutulduğunu duyurdu.

    Sudan ordusu ülkede 1 ay boyunca akşam ve gece sokağa çıkma yasağı ilan etti.

    Sudan

    Fotoğraf: Stringer/AA

    SUDAN'DA PROTESTOLAR NASIL BAŞLADI?

    Ülkede hayat pahalılığına karşı aralık ayında başlayan ve 30 yıllık Devlet Başkanı Ömer el Beşir’in istifası talebiyle geçtiğimiz hafta sonunda tırmanan protestolarda önceki gün Beşir’e bağlı milisler halka gerçek mermi ve biber gazı ile saldırmıştı.

    Muhalif Sudan Merkezi Doktorlar Komitesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada gösterilerde, cumartesi gününden bu yana 5’i asker 21 kişinin hayatını kaybettiği, güvenlik güçlerinin eylemlere saldırısı sonucu 153 kişinin de yaralandığı ifade edilmişti. Ocak ayından bu yana 70’in üzerinde kişinin yaşamını yitirdiği belirtiliyor.

    Sudan

    Fotoğraf: AA

    AKP, BEŞİR’E DESTEK AÇIKLAMIŞTI

    Sudan ile ilgili açıklama yapan AKP ise, halkın protesto ettiği devlet başkanına destek vermişti. Salı günü Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Sudan’da istikrarı zedelemeye yönelik ve halkın meşru taleplerinin ötesine geçen müdahalelere karşı kardeş Sudan halkının ve meşru hükümetinin yanındayız. Demokratik muhalefet ile bağdaşmayan, şiddet ve Vandalizme dönüşen hareketleri tasvip etmiyoruz” demişti.

    TÜRKİYE-SUDAN İLİŞKİLERİ

    Erdoğan Yönetimi ile Sudan Eski Devlet Başkanı Ömer Beşir’in ilişkileri her zaman iyi oldu. Son olarak 2017’de Sudan’a giden Erdoğan ve heyeti, burada hem siyasi hem ekonomik ilişkileri yeniledi. Erdoğan "Kardeşim" dediği Beşir'in hükümeti ile 22 yeni anlaşma imzaladı ve 5 yılda 10 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşma hedefi belirledi. 2018 yılında da yine AKP hükümeti heyeti Sudan’ı ziyaret ederek ilişkilerin gidişatını ele aldı.

    Erdoğan, 2017 yılındaki Afrika turu sırasında gazetecilere yaptığı bir açıklamada,  Uluslararası Ceza Mahkemesinin, Beşir’in İstanbul’da bulunduğu sırada tutuklanması için AKP hükümetinden talepte bulunduğu söylemiş, “Güldük, geçtik” demişti.

    ÖMER BEŞİR KİMDİR?

    1989 yılında darbe ile iktidara gelen ve ‘Darfur Kasabı’ olarak tanınan Ömer Beşir, 30 yıldır iktidardaydı. Son olarak nisan 2015’te düzenlenen seçimleri kazanarak cumhurbaşkanlığı görevine devam etmişti.

    2003’te ülkenin yoksul bölgelerinden Darfur’da isyan başlamış, Beşir yönetimine bağlı milisler ile Darfur’daki kabileler arasında çatışma çıkmıştı. Birleşmiş Milletlere göre, 300 bin kişi öldürüldü. Çatışmalar nedeniyle 2.5 milyon kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı ifade ediliyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi, 2009 yılında Beşir hakkında “İnsanlık ve savaş suçu” nedeniyle tutuklama kararı çıkarmıştı.

    "Sudan'da Beşir'e bağlı milisler eylem yapan halka saldırdı"

    "Sudan'da Beşir'e bağlı milisler eylem yapan halka saldırdı"

    Sudan’da Beşir’i ‘devirme konvoyu’ sarayın kapısına dayandı

    Sudan’da Beşir’i ‘devirme konvoyu’ sarayın kapısına dayandı

    Sudan’da ekmek protestoları ‘hükümet istifa’ talebiyle yayılıyor

    Sudan’da ekmek protestoları ‘hükümet istifa’ talebiyle yayılıyor

    Sudan’da "Yönetim istifa edene kadar" genel grev kararı

    Sudan’da "Yönetim istifa edene kadar" genel grev kararı

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Filipinler'de yeni bir insan türü keşfedildi: Homo luzonensis
    SONRAKİ HABER

    Dersim Devrimci Güç Birliğinden Maçoğlu'ya tebrik ziyareti
    YAZARLAR
    Bülent FALAKAOĞLU
    Bülent FALAKAOĞLU

    Hayaller: Zenginden alacağız. Gerçek: Vatandaşı yolacağız!

     İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    ‘Seçim yenilenmesi’ girişimleri ve AKP’de iç hesaplaşma işaretleri

     A. Cihan SOYLU
    A. Cihan SOYLU

    Baskı ve entrika kaybettirecektir!

     Hediye LEVENT
    Hediye LEVENT

    Herkes yerel seçimleri konuşuyor

     Erkan AYDOĞANOĞLU
    Erkan AYDOĞANOĞLU

    1 Mayıs'ın gündemi

     Hüsnü ÖNDÜL
    Hüsnü ÖNDÜL

    Eşitlik ilkesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğine dair

     Ragıp ZARAKOLU
    Ragıp ZARAKOLU

    Gülizar sadece Fıllelerin değil Kürtlerin de hikayesi

     Arif NACAROĞLU
    Arif NACAROĞLU

    Küçükbaş

     Mehmet ÖZYAZANLAR
    Mehmet ÖZYAZANLAR

    Ne kadar az bilgi, o kadar çok çirkinlik
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Sudan'da rejim karşıtı hareket darbeyle sonuçlandı, Beşir tutuklandı
    Sudan'da rejim karşıtı hareket darbeyle sonuçlandı, Beşir tutuklandı

    Sudan Savunma Bakanı, Yüksek Askeri Konseyin yönetime el koyduğunu açıkladı. 3 aylık OHAL ilan edildi. Konseyin 2 yıl görevde kalacağı belirtildi.

    GÜNCELLENDİ
    YSK, KHK'li seçilmiş başkanlara mazbata verilmemesi kararı aldı
    YSK, KHK'li seçilmiş başkanlara mazbata verilmemesi kararı aldı

    YSK kararıyla KHK ile ihraç edilen seçilmiş belediye başkanlarına mazbata verilmeyecek.

    GÜNCELLENDİ
    Emek örgütlerinden 'reform' paketi ve kıdem tazminatı tepkisi
    Emek örgütlerinden 'reform' paketi ve kıdem tazminatı tepkisi

    Emek örgütleri, hükümetin kıdem tazminatının fona devrini yeniden gündeme getirmesine tepki gösterdi; genel grev uyarısında bulundu.

    GÜNCELLENDİ
    İstanbul'da seçime itirazda son durum ve 31 Mart'tan beri yaşananlar
    İstanbul'da seçime itirazda son durum ve 31 Mart'tan beri yaşananlar

    31 Mart gecesinden itibaren başlayan İstanbul seçimleri tartışmasının kronolojisi, geçersiz oyların sayımında son durum ve liderlerden açıklamalar...

    GÜNCELLENDİ
    HDP, KHK kararına karşı seçimlerin yenilenmesini isteyecek
    HDP, KHK kararına karşı seçimlerin yenilenmesini isteyecek

    HDP, YSK'nin KHK ile ihraç edilen belediye başkanlarının mazbata alamayacağı kararına karşı seçimlerin yenilenmesini isteyecek.

    GÜNCELLENDİ
    Av. Kamil Tekin Sürek ile tartışmalı YSK kararlarını değerlendiriyoruz
    Av. Kamil Tekin Sürek ile tartışmalı YSK kararlarını değerlendiriyoruz

    YSK'nin KHK'li seçilmişlere mazbata verilmeyeceği yönündeki kararı tepki çekti. Tartışmalı kararı Av. Kamil Tekin Sürek ile değerlendiriyoruz.

    GÜNCELLENDİ
    Kara deliği görüntüleyen algoritmayı geliştiren Katie Bouman kimdir?
    Kara deliği görüntüleyen algoritmayı geliştiren Katie Bouman kimdir?

    Katie Bouman, Event Horizon Teleskobu için kullanılan algoritmayı geliştirerek tarihin ilk kara delik fotoğrafını görmemizi sağlayan bilim insanı.

    Kayıp tablolar davası zaman aşımından düştü
    Kayıp tablolar davası zaman aşımından düştü

    İzmir Büyükşehir Belediyesi envanterindeki kayıp tablolarla ilgili dava zaman aşımından düşürüldü.

    Metin-Ali-Feyyaz'ı ve Beşiktaş'ı anlatan "Kolej Havası" yolda
    Metin-Ali-Feyyaz'ı ve Beşiktaş'ı anlatan "Kolej Havası" yolda
    NBA’de normal sezon bitti, Play-Off eşleşmeleri belirlendi
    NBA’de normal sezon bitti, Play-Off eşleşmeleri belirlendi
    GÜNCELLENDİ
    Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ilk maçları tamamlandı
    Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ilk maçları tamamlandı
    Filipinler'de yeni bir insan türü keşfedildi: Homo luzonensis
    Filipinler'de yeni bir insan türü keşfedildi: Homo luzonensis
    Kızı, Şair Ruşen Hakkı için yazdı: Babalar da birer kuştur
    Kızı, Şair Ruşen Hakkı için yazdı: Babalar da birer kuştur
    Güncelliğini yitirmeyen oyun: Ferhangi Şeyler
    Güncelliğini yitirmeyen oyun: Ferhangi Şeyler
    HDP'li 19 milletvekiline "Neden tepki göstermedin" fezlekesi
    HDP'li 19 milletvekiline "Neden tepki göstermedin" fezlekesi

    HDP'li 19 vekil hakkında Pervin Buldan ve Fatma Kurtulan'ın konuşmalarına "tepki göstermedikleri" gerekçesiyle fezleke hazırlandı.

    GÜNCELLENDİ
    KHK'li seçilmişlere mazbata verilmemesi Diyarbakır'da protesto edildi
    KHK'li seçilmişlere mazbata verilmemesi Diyarbakır'da protesto edildi

    YSK'nin belediye başkanı seçilen KHK'lilere mazbata vermemesi Diyarbakır'da protesto edildi. Bağlar Belediyesi önünde oturma eylemi yapıldı.

    EMEP: Halkın iradesini yok sayan tutum kabul edilemez
    EMEP: Halkın iradesini yok sayan tutum kabul edilemez

    Emek Partisi yerel seçimlere ilişkin değerlendirmede bulundu: Seçilmiş belediye başkanlarına mazbataları verilmelidir. 

    Kara deliğin fotoğrafı Einstein’i doğruluyor
    Kara deliğin fotoğrafı Einstein’i doğruluyor

    Kara deliğin fotoğraflanması Einstein’ın yeniden haklı olmasıdır. Genel Görelilik Teorisi, evrenin en zorlu koşullarında iki ciddi sınavdan geçti.

    GÜNCELLENDİ
    2019 Hindistan seçimleri: En büyük seçime dair bilinmesi gerekenler
    2019 Hindistan seçimleri: En büyük seçime dair bilinmesi gerekenler

    Hindistan'da seçim süreci başladı. 900 milyon seçmenin oy kullanma hakkına sahip olduğu "En büyük seçim"e dair önemli notları derledik.

    Wikileaks sitesi kurucusu Julian Assange gözaltına alındı
    Wikileaks sitesi kurucusu Julian Assange gözaltına alındı

    Wikileaks sitesi kurucusu Assange,  İngiltere polisi tarafından gözaltına alındı.

    AKP’nin Büyükçekmece adayı Mevlüt Uysal'ın "soyadı" gafı gündem oldu
    AKP’nin Büyükçekmece adayı Mevlüt Uysal'ın "soyadı" gafı gündem oldu

    Uysal'ın "Soyadından AKP'ye oy verdiği tespit edilen" sözlerinin eleştirildiği #SoyadımaGöre etiketi Twitter'da en çok paylaşılan etiket oldu.

    Erbakan’dan Saadet Partisi genel merkez binasına haciz
    Erbakan’dan Saadet Partisi genel merkez binasına haciz

    Necmettin Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan’ın şikayetiyle Saadet Partisi genel merkez binasına haciz işlemi başlatıldı.

    Bornova Belediyesinde grev öncesinde anlaşma sağlandı
    Bornova Belediyesinde grev öncesinde anlaşma sağlandı

    Bornova Belediyesinde bugün başlayacak grev öncesi anlaşma sağlandı. KHK ile geçen işçiler asgari ücret farkından faydalanacak.

    Ardahan Damal'da DSP'li belediye meclis üyeleri AKP'ye geçti
    Ardahan Damal'da DSP'li belediye meclis üyeleri AKP'ye geçti

    Ardahan'ın Damal ilçesinde DSP’den belediye meclis üyesi seçilen iki kişi AKP'ye katıldı.

    AKP'li Uysal'a yakın isimlerin seçmen kaydı Büyükçekmece'ye taşındı
    AKP'li Uysal'a yakın isimlerin seçmen kaydı Büyükçekmece'ye taşındı

    Mevlüt Uysal'la beraber çalışmış isimlerin seçmen kayıtlarının Büyükçekmece'ye hem de aynı daireye taşındığı ortaya çıktı.

    Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 11 Nisan 2019 Perşembe
    Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 11 Nisan 2019 Perşembe

    Emekçinin sırtına bineceği belli olan yeni ekonomi paketi, yerel seçim ve arkası kesilmeyen hukuksuzluklar, yaklaşan 1 mayıs ve daha fazlası…

    GÜNCELLENDİ
    AB ile İngiltere, Brexit'in 31 Ekime ertelenmesi konusunda anlaştı
    AB ile İngiltere, Brexit'in 31 Ekime ertelenmesi konusunda anlaştı

    AB üyeleri ve İngiltere, Brexit'i 31 Ekim'e kadar erteleme konusunda anlaştı. İngiltere Başbakanı May ise '1 Haziran'da AB'den ayrılabiliriz' dedi.

    Kale Kayış işçileri ölmemek için direniyor
    Kale Kayış işçileri ölmemek için direniyor

    İşçi mektubu: Kale Kayış’taki işçi kardeşlerimiz ölmemek, elini, kolunu kaybetmemek, çalışma koşullarını iyileştirmek için Petrol-İş’te örgütlendi.

    İzmir’de bir ayda 4 taşeron belediye işçisi yaşamını yitirdi
    İzmir’de bir ayda 4 taşeron belediye işçisi yaşamını yitirdi

    İzmir'de son bir ay içinde 4 taşeron belediye işçisi, iş güvenliği önlemlerinin alınmaması nedeniyle yaşamını yitirdi.

    Van Valiliği YSK'nin kararının ardından eylem yasağı kararı aldı
    Van Valiliği YSK'nin kararının ardından eylem yasağı kararı aldı

    YSK’nin KHK’lilere mazbata verilmeyeceği kararı sonrasında Van Valiliği kentte 7 günlük eylem yasağı koydu.