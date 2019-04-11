Sudan'da iktidar partisinin başkanı ve yöneticileri tutuklandı

Yönetim karşıtı gösterilerin uzun zamandır sürdüğü Afrika ülkesi Sudan'da iktidardaki Ulusal Kongre Partisinin 100'den fazla yöneticisinin Sudan istihbaratı tarafından tutaklandığı bildirildi. Tutuklananlar arasında partinin Başkanı ve eski Savunma Bakanı Abduurrahim Muhammed Hüseyin'in de bulunduğu öğrenildi.

Sabah saatlerinde ordu, devlet televizyonu binasını kuşattı ve bazı askerler içeriye girdi. Devlet televizyonu ve radyosunda sabahın erken saatlerinden itibaren ulusal marşlar ve şarkılar yayınlanırken, alt yazıda ordunun kısa süre içerisinde önemli bir açıklama yapacağı ifadesi yer alıyor.

Görgü tanıkları, ordunun başkent Hartum'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı binasını da kuşattığını ifade etti.

Öte yandan, Muhalif Sudan Meslek Odalarının (SPA) çağrısına uyan binlerce Sudanlı, başkentteki ulusal ordu karargahına doğru ilerliyor.

NE OLMUŞTU?

Ülkede hayat pahalılığına karşı aralık ayında başlayan ve 30 yıllık Devlet Başkanı Ömer el Beşir’in istifası talebiyle geçtiğimiz hafta sonunda tırmanan protestolarda önceki gün Beşir’e bağlı milisler halka gerçek mermi ve biber gazı ile saldırmıştı.

AA'nın yayınladığı habere göre iktidar ortağı bazı ulusal diyalog partileri, Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir ve hükümeti desteklemek için dün düzenleyeceği yürüyüşü, kanunlara saygı, güvenlik birimlerinin değerlendirmelerine karşılık verme, ülkenin çıkarları ve istikrarına düşkün siyasi ve toplumsal güçlerin talepleri gerekçesiyle erteledi.

Muhalif Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada gösterilerde, cumartesi gününden bu yana 5'i asker 21 kişinin hayatını kaybettiği, güvenlik güçlerinin eylemlere saldırısı sonucu 153 kişinin de yaralandığı ifade edilmişti. (DIŞ HABERLER)

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