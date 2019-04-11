Filipinler'de yeni bir insan türü keşfedildi: Homo luzonensis

Filipinler'in Luzon Adası'ndaki Callao Mağarası'nda bulunan 13 fosil kemik ve diş kalıntısı, Homo luzonensis adı verilen yeni bir türe işaret ediyor. Bu, 21. yüzyılda Asya adalarında keşfedilen ikinci bir insan türünün keşfedilmesi anlamına geliyor. Araştırmanın sonuçları Nature dergisinde yayınlandı.

Will Dunham imzasıyla Reuters'ta ve Çağrı Mert Bakırcı'nın çevirisiyle Evrim Ağacı'nda yayınlanan habere göre, araştırmacılar kemiklerden DNA çıkarmayı başaramadılar; ancak kemiklerin birinin 67.000 yıl önce yaşamış bir bireye, diğerinin ise 50.000 yıl önce yaşamış bir bireye ait olduğunu tespit ettiler.

2003 yılında keşfedilen ve adalarda yaşadığı bilinen bir diğer insan türü olan Homo floresiensis'e "Hobbit" lakabı verilmişti; çünkü boyu diğer insan türlerine göre oldukça küçüktü. Bu tür, Endonezya'nın Flores Adası'nda keşfedilmişti. Bu, Luzon bölgesinden 3.000 kilometre kadar uzaktadır. Bu iki türün herhangi bir şekilde etkileşime geçtiğine veya yakın akraba olduğuna dair herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Homo luzonesis, sadece Hobbit'lerle değil; Homo sapiens'le de aynı zamanlarda yaşadı. Homo sapiens, günümüzden yaklaşık 300.000 yıl önce Afrika'da evrimleşti.

Bilim insanları, Homo sapiens'in adaların bulunduğu bölgeye erişimi ile Homo luzonensis türünün yok oluşu arasında bir bağlantı olup olmadığını bilemiyor; ancak bu olasılığı ortadan kaldıracak bir veri de bulunmuyor. Homo floresiensis türü de günümüzden 50.000 yıl kadar önce yok oldu. Bu tarih, Homo sapiens'in bölgeye erişmesi ile aynı zamana denk geliyor.

Luzon ve Flores bulguları insan evriminin daha önceden anlaşılandan çok daha karmaşık olduğunu gösteriyor. Asya'dan gelen veriler, yepyeni sürprizler yaratıyor. Araştırmacılara göre bu bölgeden daha fazla sürpriz beklemek mümkün.

HOMO LUZONENSIS'İN BOYU NE KADARDI?

Araştırmacılar, Homo luzonensis'in fiziksel görünümüne ve yaşamına dair büyük iddialarda bulunmaktan çekiniyorlar. Çünkü bu canlılara dair veriler bir grup el ve ayak kemiğinden ve iki yetişkin ile bir yavrudan gelen diş kemiklerinden geliyor. Türe dair kafatası henüz keşfedilemedi. Ancak özellikle de diş boyutlarına bakarak söylenebilir ki, bu tür Homo sapiens türünden çok daha ufaktı; fakat Homo floresiensis kadar küçük olup olmadıkları da henüz bilinmiyor. Floresli kuzenlerimiz sadece 1 metre uzunluktalardı! Paris'teki Musée de l’Homme-Muséum National d’Histoire Naturelle'den paleoantropolog Florent Détroit şöyle diyor: "Bu konuda dikkatli olmalıyız; çünkü insanlar, Homo luzonensis'in fiziksel görünümünü, Homo floresiensis'i "model" alarak düşüneceklerdir. Ancak vaziyetin bu olmadığı çok açık."

Callao Arkeoloji Projesi'nin başındaki Armand Mijares ise şöyle diyor: "Şu anda sadece spekülasyonlarda bulunabiliriz; ancak tahminimce bu tür, pigme bir Homo sapiens gibidir.

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