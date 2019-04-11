11 Nisan 2019 01:31

İtalya'da parlamento Ermeni Soykırımı'nı tanıdı

İtalya'da koalisyon hükümetinin Ermeni Soykırımı'nın resmi olarak tanınması talebi parlamentoda kabul edildi.

İtalya'da parlamento Ermeni Soykırımı'nı tanıdı

Fotoğraf: Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)

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    İtalya'da koalisyon hükümetinin Ermeni Soykırımının resmi olarak tanınması talebini içeren önergesi parlamentoda kabul edildi.

    Türkiye Dışişleri Bakanlığı "İtalya Temsilciler Meclisinin önergesi Ermeni iddialarının iç siyasi çıkar hesapları için bir araç olarak kullanılmasının yeni bir örneğidir. Bu önergeyi şiddetle kınıyoruz" diyerek kararı tanımadığını açıkladı.

    Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Önergenin, Türkiye-İtalya ilişkilerini sabote etmeyi görev edinmiş Matteo Salvini’nin lideri olduğu Lega Partisi tarafından hazırlanması şaşırtıcı olmamıştır" ifadesi yer aldı.

    Açıklamada, "Tarihi siyasallaştıran tüm girişimler gibi bu önergenin de Türkiye açısından hiçbir hükmü yoktur" denildi.

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Tarihi siyasallaştıran tüm girişimler gibi İtalyan Temsilciler Meclisi’nin bu kararı da yok hükmünde. İtalyan Meclisi'nin, yabancı düşmanı Lega Partisi’nin AP seçimlerindeki oyunu artırmak maksadıyla sahnelediği oyuna alet olması kabul edilemez" ifadesini kullandı. (DIŞ HABERLER)

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