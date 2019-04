İngiltere’de bıçaklı suçlardaki artış protesto edildi

Kemer sıkma politikaları ile gençlere yönelik sosyal hizmetler ile gençlik klüpleri ve gençlere yönelik aktiviteler için ayrılan bütçenin tükenme noktasına geldiği İngiltere’de bıçaklı suçlardaki artış kaygı verici boyutlara ulaştı. İngiltere’de Türkiyeli göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı Enfield Belediyesi sınırları içerisinde artış gösteren bıçaklama vakalarına dikkat çekmek ve yetkilileri göreve davet etmek için Britanya Demokratik Güç Birliği yürüyüş düzenledi.

Son bıçaklanma olaylarının yaşandığı Edmonton Angel’dan başlayan yürüyüşte "Bıçakları bırakın, hayatları kurtarın", "Kesintilere hayır" dövizleri taşındı. Yürüyüş boyunca, suçların artışına neden olarak görülen kesintiler ve kemer sıkma politikaları protesto edildi.

İngiltere genelinde sadece 2019’un ilk üç ayı içerisinde 48’i ölümle sonuçlanan 60’ın üzerinde bıçaklanma olayı yaşandı. Mart ayının son günlerinde Edmonton bölgesinde gerçekleşen beş bıçaklama olayında yaralananlardan biri de Türkiye kökenli bir göçmen kadındı.

Bölgenin en işlek noktalarından biri olan Edmonton Green Alışveriş Merkezi önünde sona eren yürüyüş sonrasında yapılan basın açıklamasında son dokuz yıl içinde yapılan kesintilere dikkat çekildi. Kesinti kararını alan merkezi ve uygulayan yerel hükümetlere tepki gösterildi ve kesintilere derhal son verilmesi talep edildi.

Fotoğraf: Evrensel

Açıklamada ‘’Britanya'da çalışmalarını sürdüren köy ve yöre dernekleri ile beraber siyasi ve inanç kurumları olarak toplumlarımızı zedeleyen bilinçli yada bilinçsiz her türlü politikaya karşı mücadele edeceğiz. Ne gençlerimizi çetelerin eline bırakacağız ne de onların sokak ortasında bıçaklanmalarına göz yumacağız. Hükümeti ve tüm yetkili mercileri derhal bu duruma karşı acil önlemler alarak toplumlarımıza karşı olan sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz’’ denildi.

İngiltere Başbakanı Theresa May, 285 ölümle geçen yıl rekor seviyeye ulaşan bıçaklama olaylarının aynı ivme ile 2019 yılında da devam etmesinin toplum içerisinde yarattığı huzursuzluk nedeniyle nisan başında yaklaşık 100 uzman ve bakanla toplantılar düzenledi. May, kemer sıkma politikalarının neden olduğu suçlardaki artışın faturasını öğretmen ve hemşire gibi gençlerle yüz yüze gelen kamu çalışanlarına kesti. Polisin yanı sıra hemşire ve öğretmenlerin de tespit edilemeyen potansiyel suçların sorumlusu olacağını ifade eden May, sendikaların ve muhalefetin tepkisini aldı.

New Policy Institute tarafından StreetGames için 2015 yılında 14 ila 24 yaş arası gençlerin yaşadığı yoksulluğa dikkat çekmek için hazırlanan bir rapora göre, Birleşik Krallık’ta yaşayan 11-24 yaş arası 9 milyon gençten 2.7 milyonu yani yüzde 30’u yoksulluk sınırında yaşıyor. Gençler arasında görülen bu yoksulluk oranı tüm diğer yaş gruplarından daha fazla. Gençler arasındaki yoksulluğun en çok yaşandığı yer ise yüzde 38 ile Londra.

İşçi ve emekçi ailelerin çocukları Birleşik Krallık’ta iş, eğitim, konut ve hizmetlerden yoksun bırakılmış durumda. Gençler belirsiz bir gelecek ile karşı karşı karşıya. 2014-2015 ve 2015-2016 mali yılları arasında gençlik servislerinden 123 milyon sterlin kesinti yapıldı. UNISON Sendikası tarafından yapılan bu araştırmaya göre önceki yıllar da dahil edildiğinde Nisan 2010 ve Nisan 2016 yılları arasında yapılan kesintilerin toplamı 387 milyon sterlini buluyor. (Londra/EVRENSEL)