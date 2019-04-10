'AKP için İstanbul’u kaybetmek Türkiye’yi kaybetmek anlamına geliyor'

Kocaeli Dayanışma Akademisinin yerel seçimlerin ardından Hayat Bilgisi Okulu'nda gerçekleştirdiği Çarşamba Seminerlerinde bu hafta konuk Gazeteci Bahadır Özgür oldu. 'Yerel Seçim Sonrası Belediyeleri Ne Bekliyor' sorusuna yanıt aranan seminerde İstanbul üzerinden süren tartışmalar gündem oldu. Özgür, “İstanbul’u kaybetmek Türkiye’yi kaybetmek anlamına geliyor AKP için. Hukuku seçim güvenliği normlarını bu kadar çiğnemesinin sebebi budur” dedi.

İstanbul'da yaşanan şeyin siyasi bir krizi göstergesi olduğunu belirten Özgür, “AKP beş büyükşehirde kaybetti ama İstanbul kadar önem göstermedi. İstanbul sağ muhafazakar siyasetin mekanıdır, sol, sosyal demokratların az ve sıkıntılı zamanlarda yönettiği bir şehir burası” dedi.

AKP'nin 2007'ye kadar kamu kaynaklarını eline alamadığı için 'iyi' bir görüntü çizdiğini söyleyen Özgür, “98'den önce liberal ekonomi söylemleriyle devletin elinin ekonomiden çekilmesini, ekonominin özerkliğini savundular. 2001'e gelindiğinde ekonomik problemler hala var olduğu için siyaseti özerkleştirmek istediler. Bu 18'inci yüzyılın hülyasıydı, siz bunu 21'inci yüzyılda denerseniz, merkezi bir iktidarda tek adama doğru gidersiniz. 'AKP, 2007'ye kadar liberal demokrat bir partiydi, sonradan değişti' deniyor ama aslında AKP 2007'ye kadar kamu kaynaklarını kendi eline alamadığı için daha iyi bir görüntüsü vardı” ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: Evrensel

“İSTANBUL'DA KÜÇÜK BİR DEVLET KURULDU”

Amerika merkezli başlayan 2008 krizinin Türkiye'yi de etkilediğini hatırlatan Bahadır Özgür, “Fakat o dönem uluslararası bir kredi havuzu oluşturuldu. O kredi havuzundan düşük faizle kredi alan ülkelerden birincisi Çin, ikincisi Türkiye idi. Bu durum Erdoğan'ı kurtarmıştı. Bu süreçten sonra belediyeler borçlanarak 'mega projeler' hayata geçirdi ve İstanbul’da küçük bir devlet kurulmaya başlandı. Bugün seçim sonuçlarına en çok itiraz eden gazete Yeni Şafak. Yeni Şafak'ın bağlı olduğu Albayrak’lar, belediyenin binalarından halk ekmeğine kadar bir çok ihaleyi alan şirkettir” dedi.

AKP’nin hukuku ve seçim güvenliği normlarını çiğnemesinin nedenlerine de değinen Özgür, “İstanbul'un şirket olduğunu düşünsek TÜPRAŞ'tan sonra en büyük şirket olurdu. En çok istihdam sağlayan şirket olurdu. O yüzden AKP için İstanbul’u kaybetmek Türkiye’yi kaybetmek anlamına geliyor. Hukuku, seçim güvenliği normlarını bu kadar çiğnemesinin sebebi budur. AKP kendisinden önceki iktidarlardan farklı olarak, rantı hukuka uygun bir hale getirdi. Bu sebeple belediyelerde önceki dönemlere göre göze çarpan bir yolsuzluk ortaya çıkmamıştır. İstanbul'a bakınca belediye değil AKP'yi görmek lazım. Mazbata alınsa dahi AKP İstanbul'un peşini bırakmayacak” dedi. (Kocaeli/EVRENSEL)

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