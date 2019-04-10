KESK İzmir Platformu ihraçlara karşı oturma eylemini sürdürdü

KESK İzmir Şubeler Platformu ihraçlara karşı yaptıkları oturma eylemini 100. haftasında da sürdürdü. Eyleme Eğitim Sen Manisa, Balıkesir, Aydın şube yöneticileri, Eğitim Sen Dikili Temsilciliği, İzmir emek ve demokrasi güçleri ile siyasi parti ve dernekler de katıldı. Şube başkanları açıklama öncesi konuşarak dayanışma vurgusu yaparken, eylemde ihraç edilen kamu emekçileri de söz aldı.

Basın açıklamasını Eğitim Sen 2 No’lu Şube Başkanı Hasan Ali Kılıç okudu. Kılıç, “Bizler bu hukuksuz uygulamalara karşı itirazlarımızı büyütmek ve iş güvencemize sahip çıkmak için haftalardır yürüttüğümüz oturma eylemlerimizin bugün 100.’sünü yapıyoruz. 100 haftadır bize yapılan hukuksuzluk karşısında mücadelemizi yürütüyor çöle dönmüş vicdanlara, adalet duygusunu kaybetmiş bu iktidara hukuku ve adaleti yok sayan bu uygulamalarınızdan vazgeçin diyoruz” dedi.

Kılıç, sendikal mücadele kapsamında uluslararası sözleşmelerle korunan hakları kullanarak sendikacılık yaptıklarını söyleyerek, “Yeter artık. Bu hukuksuzluğa son verin ve arkadaşlarımız işlerine mesleklerine arkadaşlarına geri dönsün. 1 Mayıs’a hazırlıklarımızı sürdürdüğümüz bugünlerde bizler, tüm baskılara, saldırılara, her türlü yönelime rağmen savaşa karşı barışı, sömürüye karşı emeği, faşizme karşı demokrasiyi, haksızlıklara karşı hak ve hakikatleri savunmaya, haklı ve meşru mücadelemizi yürütmeye kararlıkla devam edeceğiz. Hiçbir güç bizi insanlık değerleriyle örtüşen bu haklı mücadelemizden alıkoyamayacak” dedi.

KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik ise, “Nasıl ki İzmir’de arkadaşlarımız 100 haftadır direniyorsa bundan sonra da tüm ihraç arkadaşlarımız işlerine geri dönene kadar kamu emekçilerinin, demokrasi güçlerinin yürütmüş olduğu mücadele artarak devam edecektir” dedi. (İzmir/EVRENSEL)