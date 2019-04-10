10 Nisan 2019 20:25

24. İzmir TÜYAP Kitap Fuarında ‘Popülizm’ konferansı düzenlendi

Evrensel Yazarı Nuray Sancar: Popülizmle mücadelenin yolu, kimlik politikasının etkisindeki insanların ortak talepler etreafında örgütlenmesi.

24. İzmir TÜYAP Kitap Fuarında ‘Popülizm’ konferansı düzenlendi

Fotoğraf: Evrensel

    • Paylaş

    24. İzmir TÜYAP Kitap Fuarının beşinci gününde Kor yayınları ‘Popülizm’ başlığı ile konferans düzenledi. Moderatörlüğünü Yasemin Islakoğlu'nun yaptığı konferansa Evrensel Yazarı Nuray Sancar konuşmacı olarak katıldı.

    Nuray Sancar popülizm kavramını tarif etmenin zorluklarına değinerek; bu zorluğun kavramla açıklanmak istenen dünyadaki siyasal gelişmelerin karmaşıklığından kaynaklandığını söyledi. Sancar son zamanlarda sağ popülist partilerin iktidara gelmesi, neofaşist hareketlerin yükselişe geçmesi, halkın kutuplaştırılması, otoriter ve diktatör yöneticilerin işbaşına gelmesinin popülizmin görünümü olduğuna; bu tablonun nedeninin ise neoliberal politikaların ve temsili demokrasinin bildik biçimi olduğuna dikkat çekti.

    Neoliberal iktisadi politikaların bütün partilerin ortak ajandasını oluşturması nedeniyle seçmenlerin mevcut partilerden uzaklaştığını ifade eden Sancar, soldaki boşluğun doldurulamaması nedeniyle de kitlelerin hoşnutsuzluğunun sağ ve gerici partiler tarafından istismar edildiğini vurguladı. Dünya burjuvazisinin eski temsili kurumlarla yönetememesi nedeniyle emekçilerin arayış içinde olduğunu ifade eden Sancar, popülizmin buradan doğduğunu vurguladı.

    “Sahip olduğu haklarını kaybeden, örgütlü müdahale yeteneğini kaybeden emekçiler; yoksullaşmanın, işsizliğin, statü kaybının başlıca sebebinin göçmenler, elitistlikle suçlanan toplumun diğer kesimleri, dış güçler, lobiler, komşu devletler olduğu propagandasına açık hale geldi” diyen Sancar, yeni yöneticilerin tarihin eski şanlı günlerine dönmeyi vadettiği kitlelerden destek gördüğünü kaydetti. Bu sürecin faşizmle karıştırılmaması gerektiğini söyleyen Sancar, direniş ve mücadele sürdükçe popülizmin krizinin de yakın olduğunu belirtti.

    Fotoğraf: Evrensel

    “DÜZENİN İŞLETİM SİSTEMİ YENİDEN YAPILANDIRIYOR”

    İkinci olarak; popülizmin Türkiye’deki biçimine değinen Sancar, “Fransa’da popülizm nasıl nüfusun en geniş kesiminin hakim kültürünü veri alıyor Fransız-Katolik-milliyetçi-seküler bir kimliğe sesleniyorsa Türkiye’de de Sünni-Türk-Dindar bir kesimin ortak kültürüne sesleniyor. Sadece ideolojik olarak değil maddi zeminler de oluşturarak belirli bir kitleyle iktidar paydaşlığı dağıtıyor. Toplumun kutuplaşmış iki kesimini de mobilize ederek düzenin işletim sistemini yeniden yapılandırıyor” dedi.

    “SINIFIN SAHİP OLDUĞU BİRİKİMİN UNUTULMASINA İZİN VERİLMEMELİ”

    Popülizmin kapitalist sistemin burjuva demokrasisi-faşizm-askeri cuntalar-Bonapartizm gibi biçimlerinden biri olduğunu söyleyen Sancar, hem ideolojik kuşatma hem de şiddetle emekçileri kontrol altına alan popülizmle mücadele etmenin yolunun kimlik politikalarının etkisindeki insanların ortak talepleri doğrultusunda örgütlenmesi olduğunu söyledi:

    “Bunun için yanı başımızdaki arkadaşımızla, komşumuzla, çalışma arkadaşlarımızla kimlik politikalarının dışında bir iletişim imkanı yaratmak gibi bir sorumluluğu herkesin hissetmesi gerekiyor.”

    Konferansta yerel seçimler, İmamoğlu’ya mazbatasının verilmemesi, oyların tekrar sayımı gibi konular da gündeme geldi.

    İşçi sınıfının sahip olduğu birikimin unutulmasına izin vermemek gerektiğini de vurgulayan Sancar, işçi ve emekçilerin kendi kaderlerini belirlemediği sürece demokrasinin bir tabeladan ibaret kalacağını söyledi. (İzmir/EVRENSEL)

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    KOS: Ovalarda termiğe, şehirde rant projelerine itirazımız var
    SONRAKİ HABER

    'AKP için İstanbul’u kaybetmek Türkiye’yi kaybetmek anlamına geliyor'
    YAZARLAR
    Bülent FALAKAOĞLU
    Bülent FALAKAOĞLU

    Hayaller: Zenginden alacağız. Gerçek: Vatandaşı yolacağız!

     İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Halk keyfiliğe ‘hayır’ diyecek, iradesini savunacak!

     Fatih POLAT
    Fatih POLAT

    Çöküş

     Dr. Murat ÖZVERİ
    Dr. Murat ÖZVERİ

    Muhannetlik, işverenlerin sınıfsal tavrıdır

     Kamil Tekin SÜREK
    Kamil Tekin SÜREK

    Zeytinyağı

     Zeki GÜL
    Zeki GÜL

    Tanıklıkları ile hekim yazarlar
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Albayrak, ekonomide "reform paketi"ni açıkladı: Hedef kıdem tazminatı
    Albayrak, ekonomide "reform paketi"ni açıkladı: Hedef kıdem tazminatı

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı "reform paketi"nde işçilerin kıdem tazminatı hakkının gasbı için adım atılacağı ilan edildi.

    GÜNCELLENDİ
    İsrail'de seçim sonuçları koalisyon senaryolarını tartışmaya açtı
    İsrail'de seçim sonuçları koalisyon senaryolarını tartışmaya açtı

    İsrail’de erken seçimin ilk sonuçlarına göre koalisyon tablosu ortaya çıktı. Benyamin Netanyahu başbakanlık koltuğuna en yakın isim.

    'AKP için İstanbul’u kaybetmek Türkiye’yi kaybetmek anlamına geliyor'
    'AKP için İstanbul’u kaybetmek Türkiye’yi kaybetmek anlamına geliyor'

    Kocaeli Dayanışma Akademisi'nin Çarşamba Seminerlerinde yerel seçimler sonrası belediyelerin durumu konuşuldu.

    GÜNCELLENDİ
    YSK, KHK'li seçilmiş başkanlara mazbata verilmemesi kararı aldı
    YSK, KHK'li seçilmiş başkanlara mazbata verilmemesi kararı aldı

    YSK kararıyla KHK ile ihraç edilen seçilmiş belediye başkanlarına mazbata verilmeyecek.

    GÜNCELLENDİ
    Ankara Batıkent’te çok sayıda köpek zehirlenerek öldürüldü
    Ankara Batıkent’te çok sayıda köpek zehirlenerek öldürüldü

    Ankara Batıkent’teki parkta zehirlenerek öldürülen köpeklerin sayısı 16'ya yükseldi. Soruşturmada 3 kişi gözaltına alındı.

    KESK İzmir Platformu ihraçlara karşı oturma eylemini sürdürdü
    KESK İzmir Platformu ihraçlara karşı oturma eylemini sürdürdü

    İzmir’de KESK üyelerinin ihraçlara karşı yaptığı oturma eylemi 100. haftasında da devam etti.

    GÜNCELLENDİ
    Seçim sonuçlarına itiraz edilen il ve ilçelerde son durum
    Seçim sonuçlarına itiraz edilen il ve ilçelerde son durum

    31 Mart yerel seçimlerinin ardından birçok il ve ilçede partiler seçim sonuçlarına itiraz etti.

    GÜNCELLENDİ
    22. Metin Göktepe gazetecilik ödülleri sahiplerine verildi
    22. Metin Göktepe gazetecilik ödülleri sahiplerine verildi

    22’nci Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri, Göktepe'nin doğum gününde düzenlenen törende sahiplerine verildi.

    24. İzmir TÜYAP Kitap Fuarında ‘Popülizm’ konferansı düzenlendi
    24. İzmir TÜYAP Kitap Fuarında ‘Popülizm’ konferansı düzenlendi
    GÜNCELLENDİ
    Bilim insanları, ilk kez bir kara deliğin fotoğrafını yayımladı
    Bilim insanları, ilk kez bir kara deliğin fotoğrafını yayımladı
    Anne terliğinin yerini tekno yasaklar aldı
    Anne terliğinin yerini tekno yasaklar aldı
    Dirk Nowitzki’nin vedası resmen açıklandı
    Dirk Nowitzki’nin vedası resmen açıklandı
    GÜNCELLENDİ
    Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ve Tottenham yarı final için avantajlı
    Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ve Tottenham yarı final için avantajlı
    Kadınların kalbini kırdın NASA
    Kadınların kalbini kırdın NASA
    HDP, CHP'li adayın mazbatasının verilmemesine tepki gösterdi
    HDP, CHP'li adayın mazbatasının verilmemesine tepki gösterdi

    Muş'un Rüstemgedik beldesinde CHP'li adayın mazbatasının HDP'li adaya verilmesini HDP kabul etmedi: Halkın seçtiğini YSK bu şekilde iptal edemez

    GÜNCELLENDİ
    Zindaşti davasının firari sanığı İlhan Ünğan Kadıköy'de öldürüldü
    Zindaşti davasının firari sanığı İlhan Ünğan Kadıköy'de öldürüldü

    Uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti'nin kızının öldürülmesi davasında firari olarak aranan İlhan Ünğan, Kadıköy'de silahlı saldırı sonucu öldü.

    Çelik: İstanbul seçimleri açısından sonuç berraklaşmamıştır
    Çelik: İstanbul seçimleri açısından sonuç berraklaşmamıştır

    AKP MYK'sı sonrası açıklama yapan AKP Sözcüsü Ömer Çelik "Oyların yeniden sayılması talebinin reddedilmesi insanların kafasını berraklaştırmadı" dedi.

    GÜNCELLENDİ
    Mahkeme, Rabia Naz'ın babasının akıl sağlığını sorguluyor
    Mahkeme, Rabia Naz'ın babasının akıl sağlığını sorguluyor

    Mahkeme, şüpheli bir şekilde yaşamını yitiren 11 yaşındaki Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan'ın 3 hafta süreyle gözlem altında tutulmasına karar verdi.

    GÜNCELLENDİ
    Kozan'da mazbata MHP'li Nihat Atlı yerine SP'li Kazım Özgan'a verildi
    Kozan'da mazbata MHP'li Nihat Atlı yerine SP'li Kazım Özgan'a verildi

    Adana Kozan'da belediye başkanı seçilen MHP adayı Nihat Atlı'nın seçime yeterliliği olmadığı gerekçesiyle mazbata SP'li Kazım Özgan'a verilecek.

    Kıdem tazminatı nedir, kıdem tazminatı fonu ne anlama geliyor?
    Kıdem tazminatı nedir, kıdem tazminatı fonu ne anlama geliyor?

    Kıdem tazminatı nedir, işçiye ne sağlıyor? Kıdem tazminatı hakkı ne zaman kazanıldı, ne zamandan beri hedefte, fona devri ne anlama geliyor?

    GÜNCELLENDİ
    Türk-İş, DİSK ve Hak-İş'e bağlı sendika şubelerinin 1 Mayıs çağrısı
    Türk-İş, DİSK ve Hak-İş'e bağlı sendika şubelerinin 1 Mayıs çağrısı

    DERİTEKS İstanbul Avrupa Yakası Temsilcisi Veysel Arslan'la 1 Mayıs'a doğru işçilerin taleplerini ve hazırlıkları konuştuk.

    MHP, Kars ve Iğdır'da seçimlerin iptali için YSK’ye başvurdu
    MHP, Kars ve Iğdır'da seçimlerin iptali için YSK’ye başvurdu

    MHP, Kars ve Iğdır'da il belediye başkanlığı seçimlerinin iptali için YSK'ye başvuru yaptı.

    CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay: “Darbe yorumları paranoya”
    CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay: “Darbe yorumları paranoya”

    Evrensel'e konuşan CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, AKP'nin ve iktidara yakın basının “organize usulsüzlük” söylemlerine tepki gösterdi.

    Sezai Temelli: YSK, adaylığı kabul ettiği gibi mazbatayı da vermeli
    Sezai Temelli: YSK, adaylığı kabul ettiği gibi mazbatayı da vermeli

    HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, seçimleri kazanan pek çok HDP'li adaya mazbatalarının verilmemesine ilişkin açıklama yaptı.

    GÜNCELLENDİ
    "Sudan'da Beşir'e bağlı milisler eylem yapan halka saldırdı"
    "Sudan'da Beşir'e bağlı milisler eylem yapan halka saldırdı"

    Sudan’da Devlet Başkanı Ömer Beşir'e bağlı milisler, halkın düzenlediği oturma eylemine saldırdı. AKP ise Beşir'e destestek açıkladı.

    GÜNCELLENDİ
    Kıdem tazminatının gasbı yine gündemde: Birlikte mücadele şart
    Kıdem tazminatının gasbı yine gündemde: Birlikte mücadele şart

    İktidar, kıdem tazminatının gasbını reform paketine ekleyerek yeniden diş gösterdi. Siyasi partilerden gasp girişimine tepki geldi

    10 Ekim Katliamı anması: Yeni yönetim anıtlaştırma kararını uygulamalı
    10 Ekim Katliamı anması: Yeni yönetim anıtlaştırma kararını uygulamalı

    10 Ekim Ankara Katliamı’nda hayatını kaybedenler, katliamın 42. ayında anıldı.

    "Krize, talana, hak gasplarına karşı güvenceli yaşam için 1 Mayıs’a"
    "Krize, talana, hak gasplarına karşı güvenceli yaşam için 1 Mayıs’a"

    DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, 1 Mayıs’ı İstanbul'da coşkulu ve kitlesel bir şekilde kutlamak için çağrı yaptı.

    Berkin Elvan'ın vurulduğu yerde keşif yapıldı
    Berkin Elvan'ın vurulduğu yerde keşif yapıldı

    Gezi Parkı eylemlerinde vurulan Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin davada olay yeri keşfi yapıldı. Ailenin avukatı Can Atalay "Adalet istiyoruz" dedi.

    HDP’nin kazandığı belediyelerde mazbata oyalaması sürüyor
    HDP’nin kazandığı belediyelerde mazbata oyalaması sürüyor

    Seçimlerde 63 belediyeyi kazanan HDP'li adaylardan sadece 18'i mazbatasını alabildi. HDP'li yöneticiler geciktirmenin nedenlerine dikkat çekiyor.