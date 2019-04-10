KOS: Ovalarda termiğe, şehirde rant projelerine itirazımız var

Kuzey Ormanları Savunması (KOS) Cuma günü (12 Nisan), 12.30'da, Kadıköy'de Koşuyolu Mahalle Evi* önünde toplanılıp, Taşyapı'nın Koşuyolu şantiyesi önünde Çanakkale'nin Yenice ilçesinde Çırpılar'daki termik santraline ve Koşuyolu'nu betona boğan rant projelerine itirazlarını dile getireceklerini açıkladı.

Koşuyolu Çevre Gönüllüleri ile birlikte gerçekleştirilecek basın açıklaması ile eş zamanlı olarak Yenice Çırpılar'daki termik santrale karşı mücadele eden Yenice Dayanışması ile İda Dayanışma Derneği de basın açıklaması yapacak.

Başta termik santraller olmak üzere sera gazı üreten her türlü projenin, çocukların ve tüm dünya çocuklarının geleceğini tehlikeye attığına dikkat çeken KOS, “Bu nedenle sivil toplum kuruluşlarının, meslek odalarının sesine kulak verilmesini ve Çırpılar Kömürlü Enerji Santrali projesinin, ülkenin dört bir yanındaki termik santraller gibi, tamamen rafa kaldırılmasını talep ediyoruz. Yenice ilçesinde Çırpılar ve Kovancı Köyleri civarında yapılması planlanan ve yılda 3,52 milyon ton kömür tüketeceği ve yılda atmosfere 3 milyon ton karbodioksit salacağı öngörülen termik santral kapsamında 29 Haziran'da yayınlanan ÇED olumlu kararının iptali için TEMA Vakfı, Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği ve Ziraat Mühendisleri Odası dava açtı. TEMA Vakfının açtığı dava neticesinde mahkeme, yürütmeyi durdurma ve yeniden bilirkişi ziyareti kararı verdi. Çırpılar ÇED davası için bilirkişi keşfi tarihi 15 Nisan 2019 Pazartesi olarak belirlendi. Saat 9.00'da idare mahkemesinden başlayacak keşif ziyaretinin 11.00 gibi Yenice'de olması bekleniyor. Cuma günü Taşyapı şantiyesi önünde yapılacak basın açıklamasında yaşam savunucuları, bilirkişi ziyaretine eşlik etmeye davet edilecek” dedi. (HABER MERKEZİ)

* Koşuyolu Mahalle Evi adresi: Koşuyolu Mahallesi, Koşuyolu Cad. No:130; 34718, Kadıköy