HDP mazbatayı alan adayını disipline sevk etti

HDP, Muş Bulanık’a bağlı Rüstemgedik Beldesi’nde girdiği seçimleri kazanan CHP'li adayın adli sicil kaydı olduğunun anlaşılmasıyla kendisine verilmeyen mazbatayı ilkesel olarak karşı çıkılmasına rağmen alan adayı Salih İlhan'ı ihraç istemiyle disipline sevk etti.

31 Mart yerel seçimlerinde Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Rüstemgedik Beldesi’nde 514 oy alarak seçimleri kazanan CHP’li aday Fikret Hamarat'a, adli sicil kaydı bulunması dolayısıyla mazbatası verilmedi. İlçe Seçim Kurulu, mazbatayı aldığı 491 oyla sandıktan ikinci çıkan HDP’nin adayı Salih İlhan'a vermek istedi. Ancak HDP, ilkesel olarak bu duruma karşı çıkıp seçimlerin yenilenmesini istedi.

Fakat aday Salih İlhan, partisinin bu yöndeki tutumuna rağmen mazbatayı aldı. Bunun üzerine HDP Merkez Yürütme Kurulu, İlhan'ı ihraç talebiyle disipline sevk etti.

HDP Genel Merkezi, Twitter hesabında konuya dair şu paylaşımda bulundu: "Muş Rüstemgedik Beldesi'nde HDP adayının İlçe Seçim Kurulundan mazbatayı alması kesinlikle kabul etmeyeceğimiz bir tutumdur. İlkesel olarak verdiğimiz kararın arkasındayız. Merkez Yürütme Kurulumuz, mazbatayı alan kişiyi derhal ihraç istemiyle disipline sevk etmiştir."

YSK'nin mazbatayı seçimde ikinci olan adaya verme kararı üzerinde HDP, "İlkesel olarak kabul etmiyoruz. Halkın seçtiğini YSK bu şekilde iptal edemez. Burada seçim yenilenmelidir" açıklaması yapmıştı. (HABER MERKEZİ)

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