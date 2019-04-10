HDP, CHP'li adayın mazbatasının verilmemesine tepki gösterdi

Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Rüstemgedik beldesinde seçimi kazan CHP adayının mazbatası, adli sicil kaydı nedeniyle verilmedi. YSK, mazbatayı seçimde ikinci olan HDP adayına verme kararı aldı. HDP, "Kabul etmiyoruz" diyerek YSK'nin kararına tepki gösterdi ve "seçim yenilenmeli" dedi.

HDP'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada "Muş Rüstemgedik Beldesinde seçilen CHP adayına adli sicil kaydı nedeniyle mazbatası verilmedi. YSK, 2nci sıradaki HDP adayına mazbata verilmesine karar verdi. İlkesel olarak kabul etmiyoruz. Halkın seçtiğini YSK bu şekilde iptal edemez. Burada seçim yenilenmelidir. Aday için kısıtlılık halini YSK’nin başvuru esnasında değerlendirmemesi tam bir hukuksuzluktur. YSK, iktidar yanlısı icraatine bir yenisini eklemiştir" denildi. (HABER MERKEZİ)

HDP’nin kazandığı belediyelerde mazbata oyalaması sürüyor

Sezai Temelli: YSK, adaylığı kabul ettiği gibi mazbatayı da vermeli