Çelik: İstanbul seçimleri açısından sonuç berraklaşmamıştır

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, AKP MYK toplantısı sonrası açıklama yapıyor. Çelik, "31 Mart'ta milletimiz bir kez daha Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini onaylamıştır" dedi.

AKP 31 Mart yerel seçimleri sonrası ilk MYK toplantısını yaptı. AKP Sözcüsü Ömer Çelik toplantı sonrası açıklama yapıyor.

Çelik'in konuşmasından satır başları şöyle:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, beldelerde, illerde, ilçelerde vatandaşın verdiği mesajın tam olarak anlaşılması için araştırma talimatı vermiştir. Vatandaşımızın memnun olmadığı konular hangisidir? Beklentileri ne şekildedir? Milletin ruh köküne bağlı siyasi hareket olarak siyasetimizi nasıl yönetmeliyiz? Bunun anlaşılması için bütün birimlere talimat vermiştir. Bugün şimdiye kadar seçim sürecinde yapılan çalışmalarla ilgili olarak değerlendirme sunumu yapılacaktır.

"Vatandaşımız istikrarın kazanımını çok net şekilde gördüğü için sistem değişikliğine destek verdi ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçmiş olduk. Cumhur İttifakı yerel seçimlerde birinci çıkmıştır. Bu intikamdan bahsedenler yanlış bir biçimde sistem değişikliğini intikam diye sunanlar milletten cevabı almış oldular. Yerel seçimlerde de milletimiz buna onay verdi. Sistem değişti, o sistem referandumla, genel seçimle ve yerel seçimle onaylandı."

"28’inci istişare ve değerlendirme toplantısı yapılacaktır. 26-27-28 Nisan’da Kızılcahamam’da gerçekleştirilecektir."

"Oyların yeniden sayılması talebinin reddedilmesi insanların kafasını berraklaştırmadı. Olağanüstü itiraz yoluna başvuracağız. Arzumuz sonuçların berrak bir şekilde ortaya çıkmadır."

"Medyayı eleştirebilirsiniz, AA'yı tehdit ederseniz, AA Genel Müdürü'nün şahsını ailesini hedef göstererek bir iş yaparsanız bu nefret suçuna girer. Anayasa yargıçlara talimat verilmeyeceğini onlara telkinde bulunulmayacağını gösteriyor." (HABER MERKEZİ)

İstanbul'da seçime itirazda son durum ve 31 Mart'tan beri yaşananlar