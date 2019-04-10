Bahadın Kültür Derneğinin yanan aracında kundaklama şüphesi

Ankara Dikmen’de faaliyet gösteren Bahadın Kültür Derneğine ait otobüs dün öğlen saatlerinde nedeni belirlenemeyen bir şekilde yandı.

Dernek binasının bir üst sokağında park halinde olan otobüs saat 11.00 civarında alt tarafından alev alarak yanmaya başladı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülmesi sonucunda araçta maddi zarar meydana geldiği tespit edildi.

Evrensel’e konuşan Bahadın Kültür Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Ayyıldız, yangının sebebinin kesin olarak belli olmadığını söyledi. İtfaiye raporunda yangının elektrik kontağından meydana geldiğinin yazıldığını aktaran Ayyıldız, kendilerinin kundaklama şüphesi üzerinde durduğunu ifade etti.

Daha önce de otobüs park halindeyken aracın tekerleklerinin yakılmaya çalışıldığını belirten Ayyıldız, araç üzerinde bulunana semah figürlerinden dolayı bir takım şahısların aracı kundaklamış olabileceklerini söyledi. (Ankara/EVRENSEL)