10 Nisan 2019 18:18

Bahadın Kültür Derneğinin yanan aracında kundaklama şüphesi

Bahadın Kültür Derneğine ait otobüsün yanmasıyla ilgili kundaklama şüphesi gündeme geldi.

Bahadın Kültür Derneğinin yanan aracında kundaklama şüphesi

Fotoğraf: facebook.com/bahadinder

    • Paylaş

    Ankara Dikmen’de faaliyet gösteren Bahadın Kültür Derneğine ait otobüs dün öğlen saatlerinde nedeni belirlenemeyen bir şekilde yandı.

    Dernek binasının bir üst sokağında park halinde olan otobüs saat 11.00 civarında alt tarafından alev alarak yanmaya başladı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülmesi sonucunda araçta maddi zarar meydana geldiği tespit edildi.

    Evrensel’e konuşan Bahadın Kültür Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Ayyıldız, yangının sebebinin kesin olarak belli olmadığını söyledi. İtfaiye raporunda yangının elektrik kontağından meydana geldiğinin yazıldığını aktaran Ayyıldız, kendilerinin kundaklama şüphesi üzerinde durduğunu ifade etti.

    Daha önce de otobüs park halindeyken aracın tekerleklerinin yakılmaya çalışıldığını belirten Ayyıldız, araç üzerinde bulunana semah figürlerinden dolayı bir takım şahısların aracı kundaklamış olabileceklerini söyledi. (Ankara/EVRENSEL)

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Zihinsel engelli çocuğu istismar eden 5 kişi aileleriyle kaçtı
    SONRAKİ HABER

    KOS: Ovalarda termiğe, şehirde rant projelerine itirazımız var
    YAZARLAR
    Bülent FALAKAOĞLU
    Bülent FALAKAOĞLU

    Hayaller: Zenginden alacağız. Gerçek: Vatandaşı yolacağız!

     İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Halk keyfiliğe ‘hayır’ diyecek, iradesini savunacak!

     Fatih POLAT
    Fatih POLAT

    Çöküş

     Dr. Murat ÖZVERİ
    Dr. Murat ÖZVERİ

    Muhannetlik, işverenlerin sınıfsal tavrıdır

     Kamil Tekin SÜREK
    Kamil Tekin SÜREK

    Zeytinyağı

     Zeki GÜL
    Zeki GÜL

    Tanıklıkları ile hekim yazarlar
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    KHK ile ihraç edilen seçilmiş başkanlara mazbata verilmeyecek iddiası
    KHK ile ihraç edilen seçilmiş başkanlara mazbata verilmeyecek iddiası

    KHK ile ihraç edilen seçilmiş belediye başkanlarına mazbata verilmeyeceği iddia edildi.

    GÜNCELLENDİ
    Vanlılar belediye başkanı seçilenlere mazbataların verilmesini istiyor
    Vanlılar belediye başkanı seçilenlere mazbataların verilmesini istiyor

    Van halkı, yerel seçimlerde belediye başkanı seçilenlere günlerdir mazbataların verilmemesine tepki gösterdi.

    GÜNCELLENDİ
    22. Metin Göktepe gazetecilik ödülleri sahiplerine verildi
    22. Metin Göktepe gazetecilik ödülleri sahiplerine verildi

    22’nci Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri, Göktepe'nin doğum gününde düzenlenen törende sahiplerine verildi.

    HDP, CHP'li adayın mazbatasının verilmemesine tepki gösterdi
    HDP, CHP'li adayın mazbatasının verilmemesine tepki gösterdi

    Muş'un Rüstemgedik beldesinde CHP'li adayın mazbatasının HDP'li adaya verilmesini HDP kabul etmedi: Halkın seçtiğini YSK bu şekilde iptal edemez

    GÜNCELLENDİ
    Zindaşti davasının firari sanığı İlhan Ünğan Kadıköy'de öldürüldü
    Zindaşti davasının firari sanığı İlhan Ünğan Kadıköy'de öldürüldü

    Uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti'nin kızının öldürülmesi davasında firari olarak aranan İlhan Ünğan, Kadıköy'de silahlı saldırı sonucu öldü.

    Çelik: İstanbul seçimleri açısından sonuç berraklaşmamıştır
    Çelik: İstanbul seçimleri açısından sonuç berraklaşmamıştır

    AKP MYK'sı sonrası açıklama yapan AKP Sözcüsü Ömer Çelik "Oyların yeniden sayılması talebinin reddedilmesi insanların kafasını berraklaştırmadı" dedi.

    GÜNCELLENDİ
    Mahkeme, Rabia Naz'ın babasının akıl sağlığını sorguluyor
    Mahkeme, Rabia Naz'ın babasının akıl sağlığını sorguluyor

    Mahkeme, şüpheli bir şekilde yaşamını yitiren 11 yaşındaki Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan'ın 3 hafta süreyle gözlem altında tutulmasına karar verdi.

    GÜNCELLENDİ
    Kozan'da mazbata MHP'li Nihat Atlı yerine SP'li Kazım Özgan'a verildi
    Kozan'da mazbata MHP'li Nihat Atlı yerine SP'li Kazım Özgan'a verildi

    Adana Kozan'da belediye başkanı seçilen MHP adayı Nihat Atlı'nın seçime yeterliliği olmadığı gerekçesiyle mazbata SP'li Kazım Özgan'a verilecek.

    24. İzmir TÜYAP Kitap Fuarında ‘Popülizm’ konferansı düzenlendi
    24. İzmir TÜYAP Kitap Fuarında ‘Popülizm’ konferansı düzenlendi
    Anne terliğinin yerini tekno yasaklar aldı
    Anne terliğinin yerini tekno yasaklar aldı
    Dirk Nowitzki’nin vedası resmen açıklandı
    Dirk Nowitzki’nin vedası resmen açıklandı
    GÜNCELLENDİ
    Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ve Tottenham yarı final için avantajlı
    Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ve Tottenham yarı final için avantajlı
    Kadınların kalbini kırdın NASA
    Kadınların kalbini kırdın NASA
    GÜNCELLENDİ
    Süper Lig'de 27'nci hafta | Rize'de gol yağmuru: Rize 2-7 Beşiktaş
    Süper Lig'de 27'nci hafta | Rize'de gol yağmuru: Rize 2-7 Beşiktaş
    GÜNCELLENDİ
    Bilim insanları, ilk kez bir kara deliğin fotoğrafını yayımladı
    Bilim insanları, ilk kez bir kara deliğin fotoğrafını yayımladı

    Uluslararası Olay Ufku Teleskobu projesinden bilim insanları, Messier 87 Galaksisi'nin merkezindeki süper masif kara deliğin fotoğrafını yayımladı.

    Kıdem tazminatı nedir, kıdem tazminatı fonu ne anlama geliyor?
    Kıdem tazminatı nedir, kıdem tazminatı fonu ne anlama geliyor?

    Kıdem tazminatı nedir, işçiye ne sağlıyor? Kıdem tazminatı hakkı ne zaman kazanıldı, ne zamandan beri hedefte, fona devri ne anlama geliyor?

    GÜNCELLENDİ
    Türk-İş, DİSK ve Hak-İş'e bağlı sendika şubelerinin 1 Mayıs çağrısı
    Türk-İş, DİSK ve Hak-İş'e bağlı sendika şubelerinin 1 Mayıs çağrısı

    DERİTEKS İstanbul Avrupa Yakası Temsilcisi Veysel Arslan'la 1 Mayıs'a doğru işçilerin taleplerini ve hazırlıkları konuştuk.

    GÜNCELLENDİ
    Ankara Batıkent’te çok sayıda köpek zehirlenerek öldürüldü
    Ankara Batıkent’te çok sayıda köpek zehirlenerek öldürüldü

    Ankara Batıkent’teki parkta zehirlenerek öldürülen köpeklerin sayısı 16'ya yükseldi. Soruşturmada 3 kişi gözaltına alındı.

    MHP, Kars ve Iğdır'da seçimlerin iptali için YSK’ye başvurdu
    MHP, Kars ve Iğdır'da seçimlerin iptali için YSK’ye başvurdu

    MHP, Kars ve Iğdır'da il belediye başkanlığı seçimlerinin iptali için YSK'ye başvuru yaptı.

    CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay: “Darbe yorumları paranoya”
    CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay: “Darbe yorumları paranoya”

    Evrensel'e konuşan CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, AKP'nin ve iktidara yakın basının “organize usulsüzlük” söylemlerine tepki gösterdi.

    İsrail'de seçim sonuçları koalisyon senaryolarını tartışmaya açtı
    İsrail'de seçim sonuçları koalisyon senaryolarını tartışmaya açtı

    İsrail’de erken seçimin ilk sonuçlarına göre koalisyon tablosu ortaya çıktı. Benyamin Netanyahu başbakanlık koltuğuna en yakın isim.

    Sezai Temelli: YSK, adaylığı kabul ettiği gibi mazbatayı da vermeli
    Sezai Temelli: YSK, adaylığı kabul ettiği gibi mazbatayı da vermeli

    HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, seçimleri kazanan pek çok HDP'li adaya mazbatalarının verilmemesine ilişkin açıklama yaptı.

    GÜNCELLENDİ
    "Sudan'da Beşir'e bağlı milisler eylem yapan halka saldırdı"
    "Sudan'da Beşir'e bağlı milisler eylem yapan halka saldırdı"

    Sudan’da Devlet Başkanı Ömer Beşir'e bağlı milisler, halkın düzenlediği oturma eylemine saldırdı. AKP ise Beşir'e destestek açıkladı.

    GÜNCELLENDİ
    Kıdem tazminatının gasbı yine gündemde: Birlikte mücadele şart
    Kıdem tazminatının gasbı yine gündemde: Birlikte mücadele şart

    İktidar, kıdem tazminatının gasbını reform paketine ekleyerek yeniden diş gösterdi. Siyasi partilerden gasp girişimine tepki geldi

    10 Ekim Katliamı anması: Yeni yönetim anıtlaştırma kararını uygulamalı
    10 Ekim Katliamı anması: Yeni yönetim anıtlaştırma kararını uygulamalı

    10 Ekim Ankara Katliamı’nda hayatını kaybedenler, katliamın 42. ayında anıldı.

    "Krize, talana, hak gasplarına karşı güvenceli yaşam için 1 Mayıs’a"
    "Krize, talana, hak gasplarına karşı güvenceli yaşam için 1 Mayıs’a"

    DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, 1 Mayıs’ı İstanbul'da coşkulu ve kitlesel bir şekilde kutlamak için çağrı yaptı.

    Berkin Elvan'ın vurulduğu yerde keşif yapıldı
    Berkin Elvan'ın vurulduğu yerde keşif yapıldı

    Gezi Parkı eylemlerinde vurulan Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin davada olay yeri keşfi yapıldı. Ailenin avukatı Can Atalay "Adalet istiyoruz" dedi.

    GÜNCELLENDİ
    Albayrak, ekonomide "reform paketi"ni açıkladı: Hedef kıdem tazminatı
    Albayrak, ekonomide "reform paketi"ni açıkladı: Hedef kıdem tazminatı

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı "reform paketi"nde işçilerin kıdem tazminatı hakkının gasbı için adım atılacağı ilan edildi.

    HDP’nin kazandığı belediyelerde mazbata oyalaması sürüyor
    HDP’nin kazandığı belediyelerde mazbata oyalaması sürüyor

    Seçimlerde 63 belediyeyi kazanan HDP'li adaylardan sadece 18'i mazbatasını alabildi. HDP'li yöneticiler geciktirmenin nedenlerine dikkat çekiyor.

    Özgür Gündem'in İmtiyaz Sahibi Kemal Sancılı hakkında tahliye kararı
    Özgür Gündem'in İmtiyaz Sahibi Kemal Sancılı hakkında tahliye kararı

    Kemal Sancılı'nın başka bir davadan hapis cezası kesinleşmiş olduğu için cezaevine geri gönderildi. Dava 3 Temmuz'a ertelendi.