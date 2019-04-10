Zihinsel engelli çocuğu istismar eden 5 kişi aileleriyle kaçtı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde özel eğitim öğrencisi B.K. (14), bakkal dönüşü yolunu kesen yaşları 15 ile 17 arasında değişen akraba 5 genç tarafından zorla götürüldüğü metruk binada istismara maruz kaldı. İstismar edilen çocuğun başından geçenleri anlattığı babasının şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında adreslerine baskın düzenlenen şüphelilerin, aileleriyle birlikte evlerini boşaltarak kaçtıkları ortaya çıktı.

DHA'da yer alan habere göre, 14 yaşındaki çocuğa yönelik istismar 29 Mart günü Çankaya Çiğdem Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, yüzde 50 zihinsel engelli olduğu için özel eğitim gören B.K. okul sonrası eve geldi. Annesinden para alarak bakkala gitti. Ancak eve dönerken yolu, mahalleden tanığı yaşları 15 ile 17 arasında değişen ve akraba olan 5 genç tarafından kesildi. 5 genç, zorla metruk bir binaya götürdüğü çocuğu istismar etti. Eve gelen B.K., yaşadığı istismarı önce babaannesine ardından da babasına anlattı. Bunun üzerine baba, hemen polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

İSTİSMAR EDENLER KAÇTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında psikolog eşliğinde ifadesi alınan B.K., 3 saldırganı fotoğraflarından teşhis etti. Polis ekipleri de kimlikleri belirlenerek, haklarında gözaltı kararı verilen 5 şüphelinin adreslerine baskın düzenledi. Ancak, şüphelilerin aileleri ile birlikte evlerini boşaltarak, kaçtıkları ortaya çıktı.

"BİR AN ÖNCE YAKALANMALARINI İSTİYORUM"

B.K.'nın babası, adalete sığındığını belirterek, "Yakınlarım farklı şeyler yapmak istedi. Ancak ben hepsine engel oldum. Şiddetle bir yere varılmayacağını biliyorum. Bu kişileri mahalleden tanıyorum. Hepsi akraba. Memleketleri olan Gaziantep’e kaçtıklarını duydum. Kızım ve ailemizin psikolojisi çok kötü. Hepsinin kimliği belli. Bir an önce yakalanmalarını istiyorum" dedi. (HABER MERKEZİ)

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