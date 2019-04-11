11 Nisan 2019 03:16

Kızı, Şair Ruşen Hakkı için yazdı: Babalar da birer kuştur

Şair ve Gazeteci Ruşen Hakkı için kızı Nilgün Sezeralp, "Babalar da birer kuştur’ kitabını yazdı: Yeni nesil Ruşen Hakkı’yı bilsin istedim.

Kızı, Şair Ruşen Hakkı için yazdı: Babalar da birer kuştur

Nilgün Sezeralp | Fotoğraf: Evrensel

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    Hasret Gültekin KOZAN
    Kocaeli

    “…
    Babalar da birer kuştur
    Vakti gelince yuvadan
    Uçup giden…”

    8 yıl önce bugün hayata gözlerini yuman Şair ve Gazeteci Ruşen Hakkı için kızı Nilgün Sezeralp’in kaleme aldığı bu dizeler bir anı kitabının adını oluşturdu. 11 Nisan 2011’de kaybettiğimiz, Şair-Gazeteci Ruşen Hakkı için düzenlenen anma programı konuşmaları, rüyaları ve anılarını bir araya getiren Sezeralp ile ‘Babalar da birer kuştur’ kitabını konuştuk. 

    Aydili Sanat Derneği Yayınları’ndan çıkan ‘Babalar da birer kuştur’ kitabı için Sezeralp, “Ben bu kitapta neden zorlandım? Bu benim bir şiir kitabım, bir öykü kitabım olsaydı hiç zorlanmazdım. O zaman bu kadar kişi de karışmazdı bana. Ama bu şimdi çok özel bir kitap, bir de Ruşen Hakkı gibi bir insanın kitabı” dedi. 

    "YENİ NESİL RUŞEN HAKKI’YI BİLSİN İSTEDİM"

    Bugüne kadar yapılan anma etkinliklerinden sonra konuşmalarının beğenildiğini söyleyen Sezeralp, bunların kitaplaşmasını isteyenlerin olduğunu ifade etti. Kendisinin önce çok da oralı olmadığını söyleyen Sezeralp, “Bir gün yine Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneğinde (KYÖD) otururken Mediha Yılmaz ‘Artık bir kitap çıkarma vakti geldi’ dedi. Ben de ülkede okuyandan çok yazan var, bir de ben mi yazayım dedim. Aynı günün akşamı Prof. Dr. Gönül Balkır’la konuşurken ‘Yeter artık herkese yardıma koştun, otur kitabını yaz’ deyince başladı kitabın serüveni. Bir yandan da aileye, çocuklara, torunlara bir şeyler kalsın istedim. Yeni nesil Ruşen Hakkı’yı bilsin, tanısın istedim. Hepimiz yavaş yavaş gideceğiz, yok olacağız. Onu unutmamak için bir adım, babama armağan bu kitap” şeklinde konuştu. 

    Kendi yazım sürecini de konuştuğumuz Sezeralp, “Ben hep bir şeyler yazıyordum. Lisede bir edebiyat dersinde, kitapta da anlatıyorum, ‘Milli Piyango Bileti’ adında bir öykü yazmıştım ve o öykü ödül almıştı. Babam buna çok sevinmişti o zaman” dedi. Şiirin çok daha meşakkatli olduğunu düşünen Sezeralp, “Şiir bana göre çok zor, herkes şiir yazmamalı diye düşünüyorum, bunu kendimi de katarak söylüyorum. Tabii emeğe saygım var ama herkes yazamıyor. Babam hep söylerdi, bu edebiyat, şiir biraz pazarlama işi derdi. Popüler yazarların kitapları çıkınca babam ince ince dalga geçerdi onlarla” dedi. 

    "ÇOCUKLAR BİRER KUŞTUR…"

    Sezeralp, ‘Babalar da birer kuştur’ isminin Ruşen Hakkı’nın yazısından esinlenerek oluşturulduğunu söyledi. Rıfat Sezeralp ile nikahları sonrası babasının gazetedeki köşesinde ‘Çocuklar da birer kuştur vakti gelince yuvadan uçup giden’ başlığıyla yazdığı yazıyı Sezeralp şöyle anlattı: “Rıfat ile nikahımızda, dönmüş arkasını sarsıla sarsıla ağlamış, ben görmedim görenler söyledi. Nikahın ertesi günü annemi aradık, Kerpe’ye gideceğiz, giderken bir gazete alın dedi. Babam gazetedeki köşesinde ‘Çocuklar birer kuştur vakti gelince yuvadan uçup giden’ başlığıyla bir yazı kaleme almış. Taksiye bindik, bir yandan okuyor, bir yandan nasıl ağlıyorum. Taksi şoförü döndü başınız sağ olsun dedi, o derece. O günden sonra o yazı evimizin bir köşesinde durur, ben ne zaman zorlansam gider o yazıyı okurum. Oradan yola çıkarak bir şeyler yazmıştım, ‘Babalar da birer kuştur’ diye, kitabın adı da o oldu.”

    Babası için “Umarım hissediyor ve duyuyordur” diyen Sezeralp, kitabın içinde anma etkinlikleri konuşmalarının, babası ile ilgili gördüğü rüyaların, anıların ve ailesiyle, dostlarıyla yaşadıklarının olduğunu belirterek, “Annem ‘Keşke baban da görseydi diyor’ ama öyle olsa bu kitap olmazdı ki. Hasan Hüseyin Yalvaç ‘Herkes babasını sever, düşkündür ama bu gibi insanların başka bir pencereden de bakılarak anlatılması lazım. O nedenle bu bir örnek olacak’ dedi. O yüzden önemli” ifadelerini kullandı. 

    Not: Ruşen Hakkı için gerçekleştirilecek anma etkinliği 11 Nisan Perşembe günü saat 18.00’de KYÖD’de gerçekleştirilecek. 12 Nisan Cuma günü ise Ruşen Hakkı 12.00’de mezarı başında düzenlenecek törenle anılacak.

    "Babalar da birer kuştur" kitabı kapağı

    10’UNCU YILA ÖZEL BİR KİTAP HAZIRLANACAK 

    Ruşen Hakkı’nın yokluğunun 10’uncu yılına özel bir projenin düşünüldüğünü ise damadı Rıfat Sezeralp dile getirdi. “Her sene yapılan anmalar aynı şeye, tekdüzeye dönüyor” diyen Sezeralp, “10’uncu yılında bir kitap çıkartalım istiyoruz. Dostları, ailesi, sevenleri Ruşen Hakkı’yı anlatsın. Ama okuyucuya değil, bunu Ruşen Hakkı’ya anlatsın. Bu kitabı okuyan kişi bir süre sonra kendisi Ruşen Hakkı’yı anlatıyor olsun istiyoruz. Böyle bir kitap düşüncemiz var, titizlik gösteriyoruz. Mesela yaşasaydı devamlı gittiği berberinden bir yazı olsun isterdik. Onun dokunduğu, tanıdığı kişilerin yazılarını topladığımız bir kitap projemiz var” dedi. 

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