Vanlılar belediye başkanı seçilenlere mazbataların verilmesini istiyor

Seçimlerin üzerinden günler geçmesine rağmen seçtikleri belediye eş başkanlarına çeşitli gerekçelerle mazbatalarının verilmemesine tepki gösteren Vanlılar, halkın iradesine saygılı olunması gerektiğini söyledi.

Seçimlerin üzerinden 11 gün geçmesine rağmen bölgede HDP’nin kazandığı onlarca belediye eş başkanlarının mazbataları halen verilmedi. Birçok merkezde HDP çok yüksek oy almasına rağmen AKP’nin itirazları nedeniyle mazbatalar verilmezken, kimi merkezlerde ise geçersiz oylar sayılıyor. Konuya ilişkin Mezopotamya Ajansına konuşan Vanlılar, halkın iradesine saygı gösterilerek mazbataların verilmesini istedi.

“HALK İRADESİNE SAHİP ÇIKTI”

Seçimlerin HDP açısından çok iyi geçtiğini ve halkın iradesine sahip çıktığını ifade eden Ahmet Bulut, “YSK, AKP’nin emri altındadır. Mazbataların verilmemesi onların hükümetin tahammülsüzlüğüdür. Bizler Van halkı olarak gasbedilen yerleri alarak irademize sahip çıktık. Derhal mazbataların verilmesi gerekiyor” diye konuştu.

“OY VERDİĞİMİZ KİŞİLERE MAZBATALARI VERİLMELİ”

HDP’nin Van’da büyük bir başarı elde ettiğini söyleyen Ramazan Aslan, “HDP Van’da 14 belediyeden 10 belediyeyi alarak birinci parti oldu. Halkın üzerinde büyük bir baskı vardı. Bu baskılara rağmen halk gereken cevabı vermiştir. HDP’nin aldığı il ve ilçelerde halen mazbatalar verilmemiş. Bu mazbataların hemen verilmesi gerekiyor. Yani belediyeyi almışız gitmiş mazbataların mecburu olarak verilmesi gerekiyor. Bunların yaptıkları hukuksuzluktur. Oy verdiğimiz kişilerin mazbatalarının verilmesini istiyoruz” dedi.

“KAYYIMLARA GEREKEN CEVAP VERİLDİ”

Ferhat Demir de HDP’nin Van’da birinci parti olduğunu söyleyerek, “Halkın iradesine saygısızlık yaparak kayyım atadılar ama halk seçimde gereken cevabı verdi. Halkın oy verdiği kişilerin mazbatalarının verilmesi gerekiyor” diye konuştu.

Birçok yerde AKP’nin itirazlarının kabul edildiğini ancak HDP’nin itirazlarının kabul edilmediğini söyleyen Tahir Işık da “YSK bu durumda adaletli davranmalıydı ama davranmadı. Oy verdiğimiz ve seçtiğimizin kişilerin mazbataları hemen verilmeli. Belediye başkanlarımızın gelip bir an önce hizmete başlaması gerekiyor” dedi.

Seçtikleri belediye eş başkanlarına mazbatalarının derhal verilmesi gerektiğini söyleyen Yusuf Güneş ise “Birçok yerde halkın üzerinde tehditler olmasına rağmen halk sandığa giderek onlara gereken cevabı verdi. Bu tehditlere rağmen sonuç iyi oldu” diye konuştu.

ÇALDIRAN'DA MAZBATA İÇİN OTURMA EYLEMİ YAPILDI

Çaldıran'da ise HDP üyeleri, 31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimlerin üzerinden 10 gün geçmesine rağmen seçilmiş belediye eş başkanları Leyla Atsak ve Faruk Demir'in mazbatalarının verilmemesi üzerine belediye binası önünde oturma eylemine başladı. Leyla Atsak, Faruk Demir ve Çaldıran Belediye Meclisi üyeleri ile ve HDP yöneticilerinin de aralarında olduğu grup, seçilmiş belediye eş başkanlarının mazbatalarının teslim edilmesini istediklerini vurguladı. (HABER MERKEZİ)

HDP’nin kazandığı belediyelerde mazbata oyalaması sürüyor

Van | 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları