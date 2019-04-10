Çaldıran'da HDP mazbataların verilmesi talebiyle oturma eylemi yapıyor

Van'ın Çaldıran İlçesinde Halkların Demokratik Partisi (HDP) tarafından oturma eylemi yapıldı.

Çaldıran'da HDP üyeleri, 31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimlerin üzerinden 10 gün geçmesine rağmen seçilmiş belediye eş başkanları Leyla Atsak ve Faruk Demir'in mazbatalarının verilmemesi üzerine belediye binası önünde oturma eylemine başladı. Leyla Atsak, Faruk Demir ve Çaldıran Belediye Meclisi üyeleri ile ve HDP yöneticilerinin de aralarında olduğu grup, seçilmiş belediye eş başkanlarının mazbatalarının teslim edilmesini istediklerini vurguladı. (HABER MERKEZİ)