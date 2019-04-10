Tutuklu aileleri, engellemelere rağmen Gebze Cezaevi önünde oturdu

İmralı'da tutuklu bulunan PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın üzerindeki tecride karşı açlık grevinde olan tutukluların yakınları, tüm engellemelere rağmen bugün de Gebze Cezaevi önüne giderek oturma eylemi yaptı. Ailelerin eylemine polis bir kez daha müdahale etti.

Abdullah Öcalan üzerindeki tecridi protesto etmek için açlık grevinde olan tutukluların aileleri, Gebze M Tipi Kadın Kapalı Cezaevi önünde dün başlattıkları nöbet eylemini bugün de tüm engellemelere rağmen devam ettirdi. Sabahın erken saatlerinde cezaevi önünde bir araya gelen ailelerin yaklaşık 3 saat sürdürdükleri eyleme polis müdahale etti. Eylemcileri genel bilgi taramasından (GBT) geçiren polis, nöbet eylemine izin vermedi.

Fotoğraf: MA

Bunun üzerine aileler cezaevinin ilerisinde bulunan ara sokaklara geçerek eylemlerine devam etmek istedi. Polisin bu alanlarda da izin vermemesi üzerine aileler cezaevine yakın bulunan bir kafeye giderek orda oturdu. Kafeyi ablukaya alan polis, müşteriler de dahil olmak üzere kimsenin içeriye girmesine izin vermedi. Polis kafe sahibinin ruhsatı ve GBT’si dahil olmak üzere tüm evraklarına baktı.

Fotoğraf: MA

Annelerin kafedeki bekleyişi devam ederken, polisin kafe etrafındaki ablukası ise sürüyor. Bir süre burada bekleyen aileler buradan ayrılırken, nöbet eylemlerine devam edeceklerini söyledi. (MA)

Fotoğraf: MA

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