Kazada öldüğü sanılan kadını, kocasının öldürdüğü ortaya çıktı

Osmaniye'de geçen yıl aralık ayında kontrolden çıkıp kanala giren araçta suya düşerek boğulduğu üzerinde durulan Cennet Çetin Balaban'ın (32), eşi Adem Balaban (38) tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Direksiyonu kırıp, aracın kanala girmesini sağladığını, ardından da kendisini aldattığını iddia ettiği eşini saçından tutup, 30 santimetrelik suda boğarak öldürdüğünü itiraf eden Adem Balaban, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA'nın haberine göre kadın cinayeti, 24 Aralık tarihinde merkeze bağlı Köyyeri köyü mevkiinde meydana geldi. Eşi Adem ve 3 yaşındaki kızıyla birlikte gezmeye çıkan Cennet Çetin Balaban yönetimindeki 34 ADF 494 plakalı otomobil, kanala girdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilin açılan sürücü kapısından suya düştüğü tahmin edilen Cennet Çetin Balaban boğulurken, Adem Balaban ve kızları ise yara almadan kurtuldu. Ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırılan Cennet Çetin Balaban, burada yaşamını yitirdi. Olay, tutanaklara ölümlü kaza olarak geçti.

YARALAMADAN GÖZALTINA ALINDI, CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Osmaniye'de eşinin ölümünden bir hafta sonra bir yaralama olayına karıştığı belirlenen Adem Balaban, 3 gün önce polis tarafından gözaltına alındı. Cennet Çetin Balaban'ın ölümüyle yaralama olayı arasında bir bağlantı olabileceğini düşünen polis ekipleri, Adem Balaban'ı çapraz sorguya aldı. Sorguda Balaban, eşini kendisinin öldürdüğü itiraf etti, ancak iki olay arasında bağ bulunmadığını söyledi.

KATİL ERKEK TUTUKLANDI

Adem Balaban, öldürdüğü eşinin kendisini aldattığını iddia ederek gezinti sırasında da otomobilin direksiyonunu kırdığını söyledi. Araç su kanalına girince eşini suda boğarak öldürdüğünü itiraf etti.

Katil Adem Balaban, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (HABER MERKEZİ)

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